Мишина с сыном махнула на отдых в Таиланд и получила на орехи в Сети

Известная украинская актриса театра и кино (а также бывшая участница реалити-шоу "Холостячка") Ксения Мишина вместе с сыном Платоном решила уехать на рождественский отдых в Таиланд. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
"У меня планировались здесь крутые ретриты [вид досуга с различными духовными практиками ‒ Главред], но у нашей няни вдруг возникли проблемы и мы улетели сами. И сейчас у меня мамский ретрит. Ну ничего, принимаем", — написала Ксения.
Судя по видео, они с Платоном остановились на одной из вилл, с собственным бассейном.
Также девушка рассказала, что до острова Самуи в Тихом океане она с сыном добиралась около двух суток ‒ с тремя пересадками. И это путешествие актриса подарила сыну за его хорошую учебу в школе.
В ответ вполне ожидаемо Мишина получила хейт в комментариях.
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