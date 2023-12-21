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Мишина с сыном махнула на отдых в Таиланд и получила на орехи в Сети

Дмитрий Видоменко
21 декабря 2023, 11:52
Ксения Мишина показала фолловерам, как она с сыном Платоном отдыхает в Таиланде.
Мишина, Таиланд
Мишина решила отдохнуть со своим сыном в Таиланде / Instagram

Известная украинская актриса театра и кино (а также бывшая участница реалити-шоу "Холостячка") Ксения Мишина вместе с сыном Платоном решила уехать на рождественский отдых в Таиланд. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

"У меня планировались здесь крутые ретриты [вид досуга с различными духовными практиками ‒ Главред], но у нашей няни вдруг возникли проблемы и мы улетели сами. И сейчас у меня мамский ретрит. Ну ничего, принимаем", — написала Ксения.

Мишина, Таиланд

Судя по видео, они с Платоном остановились на одной из вилл, с собственным бассейном.

видео дня

Также девушка рассказала, что до острова Самуи в Тихом океане она с сыном добиралась около двух суток ‒ с тремя пересадками. И это путешествие актриса подарила сыну за его хорошую учебу в школе.

В ответ вполне ожидаемо Мишина получила хейт в комментариях.

Мишина, Таиланд
Мишина, Таиланд
Мишина, Таиланд

Напомним, ранее стало известно, что телеведущая 1+1 Наталья Островская стала мамой. Не помня себя от счастья, она уже раскрыла пол ребенка и показала его первые фото из роддома.

Также украинский певец Павел Зибров раскрыл секрет идеальных отношений с женой. Скоро артист будет отмечать со своей избранницей жемчужную свадьбу - 30 лет в браке.

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Таиланд сын Платон новости шоу бизнеса Ксения Мишина
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