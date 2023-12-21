Мишина с сыном махнула на отдых в Таиланд и получила на орехи в Сети

Ксения Мишина показала фолловерам, как она с сыном Платоном отдыхает в Таиланде.

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Мишина решила отдохнуть со своим сыном в Таиланде / Instagram

Известная украинская актриса театра и кино (а также бывшая участница реалити-шоу "Холостячка") Ксения Мишина вместе с сыном Платоном решила уехать на рождественский отдых в Таиланд. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

"У меня планировались здесь крутые ретриты [вид досуга с различными духовными практиками ‒ Главред], но у нашей няни вдруг возникли проблемы и мы улетели сами. И сейчас у меня мамский ретрит. Ну ничего, принимаем", — написала Ксения.

Судя по видео, они с Платоном остановились на одной из вилл, с собственным бассейном.

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Также девушка рассказала, что до острова Самуи в Тихом океане она с сыном добиралась около двух суток ‒ с тремя пересадками. И это путешествие актриса подарила сыну за его хорошую учебу в школе.

В ответ вполне ожидаемо Мишина получила хейт в комментариях.

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