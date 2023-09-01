Монатик показал, как провел своих детей в школу

Украинский певец и музыкант Дмитрий Монатик (Monatik) отвел своих сыновей в украинскую школу на линейку, посвященную первому сентября.
Соответствующим постом он поделился на своей странице в Instagram.
В посте Монатик показал своих сыновей, а также себя с женой. Семья выглядит счастливой и красивой.
"Обучение для жизни… светлой и хорошей жизни… Всех с Днем знаний! Дети, хорошего вам учебного года, насколько это возможно в наших реалиях. Родители, сил и терпения.
Учителя, благодарим вас за смелость и жажду создавать наше яркое будущее! Спасибо ВСУ за то, что большинство школ открыли свои двери и дети пошли в школу офлайн! Верим и вместе работаем для того, чтобы в ближайшее время каждая украинская школа открыла свои двери и проводила уроки под мирным небом", - написал Монатик.
На фото - Монатик и его семья:
Комментаторы принялись активно поздравлять Монатика е его семью. Многие также отметили то, как сильно выросли дети артиста.
Напомним, ранее Дмитрий Монатик показал видео с женой и двумя сыновьями. Певец специально посвятил супруге стихотворение в честь ее дня рождения.
Также Дмитрий Монатик рассказал о переходе на украинский язык и объяснил, почему ему не нравится термин "переобулся". Также артист выступил в интервью за "ласковую украинизацию".
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