Беглец Влад Яма цинично пошутил на счет окончания войны в Украине - детали

Украинский хореограф Влад Яма, который в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину сбежал жить в США, решил пошутить о войне.
На своей странице в соцсетях Яма опубликовал цитату Дмитрия Гордона и поставил опрос на счет доверия подписчиков к словам журналиста.
Напомним, Гордон в интервью ТСН сказал: "Я не пророк, но война закончится в этом году" и эту цитату использовал беглец.
На этом все не закончилось, ведь танцор решил также опубликовать фото сына, как он играет в баскетбол и написал: "Когда хочется жить". Наверное, он имел в виду высказывание: "Когда хочется жить, а не умирать".
Кто такой Влад Яма?
Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".
С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.
В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.
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Отметим, недавно Влад Яма показал фото, на котором исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.
А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.
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