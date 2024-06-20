Беглец Влад Яма цинично пошутил на счет окончания войны в Украине - детали

Влад Яма опять попал в скандал со своей неуместной шуткой об окончании войны.

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Влад Яма оскандалился своей шуткой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vladyama_official/

Украинский хореограф Влад Яма, который в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину сбежал жить в США, решил пошутить о войне.

На своей странице в соцсетях Яма опубликовал цитату Дмитрия Гордона и поставил опрос на счет доверия подписчиков к словам журналиста.

Напомним, Гордон в интервью ТСН сказал: "Я не пророк, но война закончится в этом году" и эту цитату использовал беглец.

Влад Яма нарвался на хейт / фото: скрин instagram.com/vladyama_official/

На этом все не закончилось, ведь танцор решил также опубликовать фото сына, как он играет в баскетбол и написал: "Когда хочется жить". Наверное, он имел в виду высказывание: "Когда хочется жить, а не умирать".

Влад Яма показал фото сына / фото: скрин instagram.com/vladyama_official/

Влад Яма / инфографика: Главред

Кто такой Влад Яма? Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".

С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.

В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

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Отметим, недавно Влад Яма показал фото, на котором исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.

А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.

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