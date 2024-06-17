Беглец Влад Яма вышел на связь и показался с отцом и сыном - причина

Украинский хореограф Влад Яма, который сбежал в США еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, не часто появляется в соцсетях, но в честь праздника Дня отца сделал исключение.
На своей странице в соцсетях Яма опубликовал редкое фото: он показался с отцом Николаем Петровичем и сыном Леоном.
На снимке мужчины обнимают друг друга, символизирую продолжение рода. К сожалению, не известно, когда именно сделана фотография.
Кто такой Влад Яма?
Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".
С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.
В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.
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Отметим, недавно Влад Яма показал фото, на котором исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.
А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.
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