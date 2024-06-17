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Беглец Влад Яма вышел на связь и показался с отцом и сыном - причина

Элина Чигис
17 июня 2024, 18:43
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Влад Яма показал семейную фотографию в честь праздника.
Влад Яма
Влад Яма вышел на связь в соцсетях / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vladyama_official/

Украинский хореограф Влад Яма, который сбежал в США еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, не часто появляется в соцсетях, но в честь праздника Дня отца сделал исключение.

На своей странице в соцсетях Яма опубликовал редкое фото: он показался с отцом Николаем Петровичем и сыном Леоном.

видео дня

На снимке мужчины обнимают друг друга, символизирую продолжение рода. К сожалению, не известно, когда именно сделана фотография.

Влад Яма с отцом и сыном
Влад Яма с отцом и сыном / фото: скрин instagram.com/vladyama_official/

Кто такой Влад Яма?

Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".
С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.
В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

Влад Яма - последние новости по теме

Отметим, недавно Влад Яма показал фото, на котором исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.

А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.

Читайте больше о Яме:

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