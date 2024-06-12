"Случайное фото": Влад Яма засветился вместе с Натальей Могилевской

Общий снимок танцора-беглеца с популярной певицей насмешил его.

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Влад Яма новости - Влад Яма показал фото с Натальей Могилевской / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vladyama_official

Украинский танцор и шоумен Влад Яма в начале полномасштабной войны в Украине выехал с семьей в США. Вопреки тому, что за границей он занимается благотворительностью на пользу ВСУ, многие украинцы осуждают артиста за решение выехать.

Из-за этого Яма перестал активно вести свой блог и освещать события из жизни. В информационное пространство он вернулся лишь недавно, и очень осторожно возобновляет попытки рассказать о себе в Instagram-сторис.

Так недавно он, по всей вероятности, пересматривал свои фото и видеоархивы, среди которых обнаружил выступление Натальи Могилевской, где он также принимал участие. Яму позабавил стоп-кадр, на котором у всех на сцене получились очень забавные лица.

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С Натальей Могилевской Влад Яма знаком с 2006 года - вместе они приняли участие в первом украинском сезоне шоу "Танцы со звездами", и заняли второе место. После этого они активно сотрудничали.

Влад Яма новости - Влад Яма показал фото с Натальей Могилевской / instagram.com/vladyama_official

Кто такой Влад Яма? Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".

С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.

В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

Влад Яма - последние новости:

Ранее украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк раскрыл свое отношение к Владу Яме и предположил, как может сложиться в Украине судьба танцора после побега.

Также свое мнение про беглеца-хореографа высказал его коллега по шоу Танці з зірками, танцор и воин ВСУ Дмитрий Дикусар. Он ответил, готов ли снова выйти на один паркет с Ямой.

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