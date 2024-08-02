Мария Яремчук вышла на связь с поклонниками - как сейчас выглядит артистка

Мария Яремчук впервые за долгое время показалась поклонникам.

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Мария Яремчук показала, как выглядит сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vikatemnova, instagram.com/viva_ukraine_magazine

Украинская певица Мария Яремчук, которая недавно родила ребенка и скрывает свою личную жизнь, вышла на связь с фанатами.

На своей странице в соцсетях Мария опубликовала видео, в котором обратилась к поклонникам и рассказала немного деталей о документальном фильме об ее отце – легендарном певце Назарию Яремчуку.

видео дня

Стоит отметить, артистка совсем не изменилась за последнее время и выглядит отлично, вероятно, материнство идет ей на пользу.

Мария Яремчук обратилась к фанатам / фото: скрин instagram.com/m_yaremchuk/

Кто такая Мария Яремчук? Мария Яремчук — украинская певица, представительница Украины и финалистка песенного конкурса "Евровидение 2014", где заняла 6 место, финалистка телепроекта "Голос страны". 2012 представила Украину на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна-2012" в России, где заняла 3-е место.

Дочь украинского певца, народного артиста Украины Назария Яремчука. В 2023 году Мария Яремчук, как приглашенная гостья, выступила на Евровидении в Ливерпуле.

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