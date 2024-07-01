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Как отрезала: Мария Яремчук опровергла "отцовство" Александра Пономарева

Анна Подгорная
1 июля 2024, 20:15
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Певица высказалась о слухах, которые стали появляться вокруг нее и ее первенца.
Мария Яремчук
Мария Яремчук новости - Яремчук заявила, что Пономарев непричастен к ее сыну / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vikatemnova, instagram.com/viva_ukraine_magazine

Украинская певица Мария Яремчук в 2018 году покинула сцену на пике музыкальной карьеры. С тех пор артистка появляется в информационном пространстве крайне редко, однако интерес общества к ее персоне не угасает.

К примеру, в начале мая стало известно, что артистка ждет ребенка. Тогда в прессе появились предположения, что его отцом может быть украинский певец Александр Пономарев - ранее ему приписывали неподтвержденный роман с Яремчук.

Позже стало известно, что у Марии появился сын. Ребенка и его отца звезда продолжила скрывать. Через какое-то время беременность и появления ребенка у Яремчук, а также причастность к этому Пономарева, прокомментировал сводный брат певицы.

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Все эти слухи привели к тому, что Мария Яремчук приняла решение нарушить молчание и поставить точку в сплетнях о ней и ее малыше. Так певица отрицает, что отцом ее первенца является Александр Пономарев. "Благодаря утверждающим заголовкам даже соседи теперь не в шутку спрашивают: "А где Саша, это правда?" Аж неудобно перед женой Саши, что уже говорить о том, как это читать отцу моего сына!" - написала возмущенная артистка в своем блоге в Instagram.

Мария Яремчук
Мария Яремчук новости - Яремчук заявила, что Пономарев непричастен к ее сыну / коллаж: Главред, фото: instagram.com/m_yaremchuk

Также Мария Яремчук подчеркнула, что не поддерживает связь с братом, поэтому не считает его комментарии про ее личную жизнь уместными.

Мария Яремчук
Мария Яремчук новости - Яремчук заявила, что Пономарев непричастен к ее сыну / коллаж: Главред, фото: instagram.com/m_yaremchuk

Кто такая Мария Яремчук?

Мария Яремчук — украинская певица, представительница Украины и финалистка песенного конкурса "Евровидение 2014", где заняла 6 место, финалистка телепроекта "Голос страны". 2012 представила Украину на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна-2012" в России, где заняла 3-е место.
Дочь украинского певца, народного артиста Украины Назария Яремчука. В 2023 году Мария Яремчук, как приглашенная гостья, выступила на Евровидении в Ливерпуле.

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