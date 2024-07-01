"Прыгнула в гречку": Екатерина Кухар сделала неожиданное признание

Украинская балерина Екатерина Кухар решила сменить образ и провести эксперимент с волосами.
На своей странице в Instagram Кухар показала поклонникам видео, где позировала с изменениями.
"Я снова прыгнула в гречку. Прости. Психанула и сделала мелирование. Да, именно в твой день рождения. Такие они, женщины", – написала балерина.
Также она отметила страницу украинского стилиста Александра Левинского, которому в тот день исполнилось 36 лет.
Также видео Кухар опубликовали на странице "Бульвар Гордона" в соцсетях.
Кто такая Екатерина Кухар?
Екатерина Игоревна Кухар - украинская артистка балета, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, народная артистка Украины. Руководитель Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, сообщает "Википедия".
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Отметим, недавно Екатерина Кухар показала, как выглядит после посещения салона красоты. Кадр она сопроводила подписью: "Когда в личной жизни женщины происходят перемены, она идет к парикмахеру...". Также Кухар добавила эмодзи "тишины" с прижатым к губам пальцем.
А также ранее Екатерина Кухар разместила сообщение в соцсети о размышлениях относительно будущего Министерства культуры и призналась, что ей предлагали должность министра.
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