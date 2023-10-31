Екатерина Кухар заинтриговала переменами в личной жизни

Александр Стоянов заявление примы-балерины не комментирует.

https://stars.glavred.info/ekaterina-kuhar-zaintrigovala-peremenami-v-lichnoy-zhizni-10512811.html Ссылка скопирована

Екатерина Кухар отписалась от Александра Стоянова в соцсетях и намекнула на перемены / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Украинская прима-балерина, Народная артистка Украины и преподаватель Екатерина Кухар сформировала балетную пару с премьером Национальной оперы Украины Александром Стояновым в 2006 году. Через 2 года они стали жить в гражданском браке.

Так они жили до 2018 года - тогда Кухар и Стоянов узаконили свои отношения и стали официально мужем и женой. Вместе пара воспитывает двоих общих детей - сына Тимура и дочь Анастасию.

Семью Кухар и Стоянова многие считают идеальной, однако и в их пару 2023 год, похоже, привнес роковые изменения - в Сети стали ходить слухи о том, что артисты расстались. Супруги отписались друг от друга в социальных сетях и перестали публиковать совместный контент. К примеру, на странице Екатерины в Instagram последний раз муж мелькал в конце лета, когда она подводила итоги.

видео дня

Сейчас балерина в своем блоге опубликовала неоднозначную сторис. Она показала, как выглядит после посещения салона красоты. Кадр она сопроводила подписью: "Когда в личной жизни женщины происходят перемены, она идет к парикмахеру...". Также Кухар добавила эмодзи "тишины" с прижатым к губам пальцем.

Какие именно перемени происходят с Екатериной, она пока не оглашает.

Екатерина Кухар отписалась от Александра Стоянова в соцсетях и намекнула на перемены / instagram.com/ekaterinakukhar_official

Ранее украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина рассказала, за что извиняется перед своим мужем Тимуром Хромаевым, который сейчас на фронте.

Также младший брат принцессы Кэтрин Уэльской Джеймс Миддлтон впервые показал своего первенца. Он раскрыл пол и необычное имя ребенка, которого ему подарила его супруга Ализе Тевене.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.