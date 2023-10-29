УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Брат Кейт Миддлтон впервые показал сына и раскрыл необычное имя первенца

Анна Подгорная
29 октября 2023, 12:52
Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене представили миру свое очаровательное сокровище.
Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене с сыном
Джеймс Миддлтон раскрыл пол и имя первенца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jmidy

Младший брат будущей британской королевы принцессы Кэтрин Уэльской Джеймс Миддлтон подтвердил появление на свет своего первенца. Ранее его с супругой Ализе Тевене заметили во время прогулки по Лондону с коляской.

Позже Миддлтон на своей странице в Instagram сделал официальное заявление - теперь он и Ализе являются родителями очаровательного мальчика с необычным именем Иниго.

Джеймс также опубликовал серию снимков с сыном. На одном фото он держит в руках крошечную ладошку Иниго и портрет своей любимицы, собаки по кличке Элла, которая умерла в январе, незадолго до того, как мужчина узнал, что впервые станет отцом.

видео дня

На другой фотографии многочисленные питомцы семьи Миддлтонов с любопытством рассматривают нового члена семьи, который лежит в коляске в синем костюмчике. Третий кадр представляет собой фотопортрет самого Джеймса, который держит наследника в рюкзаке-кенгуру.

"Он появился в нашей жизни всего несколько недель назад, но они стали самыми особенными в моей жизни, когда я познакомился с нашим прекрасным малышом. Независимо от того, насколько я был подготовлен, я не был готов к переполняющим эмоциям от первой встречи с Иниго и от любви к моей любимой Ализе, когда нас стало трое", - поделился эмоциями Джеймс Миддлтон.

Джеймс Миддлтон с сыном Иниго
Джеймс Миддлтон раскрыл пол и имя первенца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jmidy

Ранее украинский кулинар Евгений Клоптенко шокировал поклонников новостью про свою женитьбу. Позже шеф-повар раскрыл подробности своей свадьбы с Викторией Родко из группы OY Sound System.

А украинская певица Светлана Лобода наоборот - принимает поздравления с помолвкой. Артистка засветила на фото огромное кольцо с бриллиантами на безымянном пальце.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес Кейт Миддлтон новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Путин использовал ситуацию в Израиле, РФ хочет перехватить инициативу – The Times

Путин использовал ситуацию в Израиле, РФ хочет перехватить инициативу – The Times

12:22 Мир
Аномальная температура будет бить рекорды: украинцам назвали даты потепления

Аномальная температура будет бить рекорды: украинцам назвали даты потепления

12:11 Синоптик
В ВСУ подтвердили первые применения РФ БПЛА "Изделие-53" - враг бьет по артиллерии

В ВСУ подтвердили первые применения РФ БПЛА "Изделие-53" - враг бьет по артиллерии

11:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:08

На Львовщине напали на нардепа Николая Тищенко: детали

12:52

Брат Кейт Миддлтон впервые показал сына и раскрыл необычное имя первенца

12:44

Только гений найдет все ошибки на этом изображении: головоломка, которая вас запутает

12:36

Гороскоп на ноябрь 2023: Львам - веселье, Скорпионам - одиночество

12:23

Лунный день 30 октября 2023: Месяц предупреждает о травмах и яркие знакомства

Война продлится весь 2024 год, Украина одержит победу, а ВСУ могут зайти в Россию – ГетьманВойна продлится весь 2024 год, Украина одержит победу, а ВСУ могут зайти в Россию – Гетьман
12:22

Три этапа на пути к победе и дуэты с тренерами: детали суперфинала Голосу країни-13

12:22

Путин использовал ситуацию в Израиле, РФ хочет перехватить инициативу – The Times

12:11

Аномальная температура будет бить рекорды: украинцам назвали даты потепления

11:58

Забудьте о яде по всему дому: как избавиться от мышей при помощи соли

Реклама
11:46

В ВСУ подтвердили первые применения РФ БПЛА "Изделие-53" - враг бьет по артиллерии

11:30

Генерал СБУ Ягун назвал два сценария свержения ПутинаВидео

10:28

"Пересекли красные линии": Иран пригрозил Израилю войной

10:24

Финансовый гороскоп на неделю с 30 октября по 5 ноября: кому с неба упадут деньги

10:17

"Здесь без вариантов": в Воздушных силах сказали, готова ли Украина к мощным атакам РФ

09:49

В Краснодарском крае РФ дрон атаковал нефтеперерабатывающий заводВидео

09:40

Церковный праздник 30 октября: что нельзя делать на Зиновия и Зиновию

09:28

Украина перекроет России транзит газа в Европу: в Нафтогазе назвали сроки

09:27

Как за 3 минуты понять, что куриное яйцо испортилось

09:09

В Авдеевке столь мощных атак за 9 лет не быломнение

08:52

РФ ночью ударила по Украине БПЛА, ракетой и авиабомбами: в ВСУ рассказали о последствиях

Реклама
08:35

Войска РФ пытаются окружить Авдеевку, ВСУ продвигаются под Бахмутом - Генштаб

07:40

"Изделие-53": войска РФ начали применять обновленный дрон-камикадзе – ISW

07:11

Умер актер Мэттью Перри, звезда сериала "Друзья"

06:49

Ждать ли Третьей мировоймнение

06:30

Что надеть 29 октября, чтобы успех преследовал весь год: приметы и запреты дня

05:00

Что делать, если продувают пластиковые окна: способ, о котором мало кто знает

04:20

"Изменит очень многое": социолог объяснил, как смерть Путина повлияет на продолжение войны

03:10

Слух о смерти Путина, как ответ Вашингтонумнение

02:55

Чем отличается морская пищевая соль от обычной: об этом мало кто даже догадывался

02:14

"Не может длиться долго": Эйдман спрогнозировал, будут ли в РФ скрывать смерть Путина

01:35

Майор ВСУ рассказал, где россияне могут наступать накануне перевыборов ПутинаВидео

28 октября, суббота
23:47

Подрывают себя гранатами: пленный россиянин рассказал, как захватчики боятся ВСУ

23:05

РФ стянула резервы на два направления: офицер ВСУ предупредил об угрозе штурма

22:39

Болтовня о контрнаступлении сыграла против насмнение

22:29

"Мы точно не пойдем на Минск-3": Ягун рассказал, даст ли Запад выиграть войну УкраинеВидео

22:17

​Вместо обычной Селедки под шубой, приготовьте эту закуску: рецепт просто космическийВидео

21:50

Скандальный таксист набросился на "хейтеров" и записал странное видео на украинскомВидео

21:11

Как в ночь на 29 октября привлечь большую удачу: приметы во время перевода часов

21:04

Плесень и грязь растворяться на глазах: как почистить резинку в стиральной машине, 3 народные способы

20:43

"Потери врага растут": генерал ВСУ назвал направление наступления Силы обороны

Реклама
20:17

"Запад вырастил монстра": Лавров сделал очумелое заявление о Зеленском

19:55

Сжигали оккупантов вместе с техникой: ВСУ вышли на новые рубежи под Лиманом

19:30

Штормовой ветер и подтопление: в Украине будет бушевать непогода

18:47

"Убрать Путина очень просто": генерал СБУ Ягун объяснил, в чем проблема КремляВидео

18:43

"Перед Кремлем стоит примитивная задача": Подоляк рассказал, чего добивается РФ

17:57

Почему у кошек сухой нос: как понять, что у животного температура

17:54

РФ стянула 100-тысячные резервы и нацелилась на захват ключевого города Украины

17:54

Кто встанет у руля России, если Путина не будет: эксперт назвал преемника

17:15

Сумасшедшая головоломка для настоящих гениев: надо за 30 секунд найти 5 кошек

17:04

В Литве высмеяли Захарову с ее угрозами и намекнули на трибунал для Путина

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять