Брат Кейт Миддлтон впервые показал сына и раскрыл необычное имя первенца

Младший брат будущей британской королевы принцессы Кэтрин Уэльской Джеймс Миддлтон подтвердил появление на свет своего первенца. Ранее его с супругой Ализе Тевене заметили во время прогулки по Лондону с коляской.
Позже Миддлтон на своей странице в Instagram сделал официальное заявление - теперь он и Ализе являются родителями очаровательного мальчика с необычным именем Иниго.
Джеймс также опубликовал серию снимков с сыном. На одном фото он держит в руках крошечную ладошку Иниго и портрет своей любимицы, собаки по кличке Элла, которая умерла в январе, незадолго до того, как мужчина узнал, что впервые станет отцом.
На другой фотографии многочисленные питомцы семьи Миддлтонов с любопытством рассматривают нового члена семьи, который лежит в коляске в синем костюмчике. Третий кадр представляет собой фотопортрет самого Джеймса, который держит наследника в рюкзаке-кенгуру.
"Он появился в нашей жизни всего несколько недель назад, но они стали самыми особенными в моей жизни, когда я познакомился с нашим прекрасным малышом. Независимо от того, насколько я был подготовлен, я не был готов к переполняющим эмоциям от первой встречи с Иниго и от любви к моей любимой Ализе, когда нас стало трое", - поделился эмоциями Джеймс Миддлтон.
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