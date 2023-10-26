Кейт Миддлтон стала тетей - у младшего брата принцессы Уэльской родился первенец

Младший брат Кэтрин, принцессы Уэльской, Джеймс Миддлтон и его жена Ализе Тевене впервые стали родителями. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Пару с коляской во время прогулки по красочному Ноттинг-Хиллу заметили папарацци, и сделали несколько несколько снимков. По всей вероятности Джеймс и Ализе выбрались за покупками.
Пара не комментировала снимки, которые появились в таблоиде, и не делала заявлений по поводу появления первенца. Также неизвестен пол четвертого племянника принцессы Кэтрин.
Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене познакомились в 2018 году, и спустя год обручились. Свадьбу, которую пришлось откладывать несколько раз из-за эпидемии ковида, они сыграли в сентябре 2021 года.
О том, что Ализе беременна, Джеймс сообщил в начале июля. Он показал фото жены с округлившимся животиком.
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