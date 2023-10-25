Вот это колечко: LOBODA принимает поздравления со свадьбой

Светлана Лобода наделала немало шума новым интригующим фото.

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Светлана Лобода намекнула на свадьбу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода сообщила поклонникам, что у нее был очень "насыщенный вторник", и оставила для них загадку, которая моментально разлетелась по Сети.

На своей странице в Instagram LOBODA опубликовала провокационный снимок: нежное рукопожатие двух рук, мужской и женской, на фоне букета из белоснежных роз. На безымянном пальце женщины красуется кольцо с крупными брильянтами.

Фанаты восприняли фото, как намек на то, что Светлана обручилась или и вовсе вышла замуж. В комментариях ее буквально засыпали поздравлениями: "Вы вышли замуж??? Поздравляю, если это так!!", "Боже, вітаю вас, ви заслужили бути щасливою і коханою,я так рада за вас", "Ого! Светлана, будьте счастливы", "Кохання і миру!!!", "Вітаю! Щастя вам безмежного", и пр.

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Впрочем, поклонники Лободы высказали еще одну теорию: это - ничто иное, как кадр из ее нового клипа, интерес к которому она решила подогреть таким необычным способом. Сама же певица, наслаждаясь произведенным фурором, пока держит интригу и не спешит раскрывать, что значит этот кадр.

Светлана Лобода намекнула на свадьбу / instagram.com/lobodaofficial

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