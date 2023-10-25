Вот это колечко: LOBODA принимает поздравления со свадьбой

Украинская певица Светлана Лобода сообщила поклонникам, что у нее был очень "насыщенный вторник", и оставила для них загадку, которая моментально разлетелась по Сети.
На своей странице в Instagram LOBODA опубликовала провокационный снимок: нежное рукопожатие двух рук, мужской и женской, на фоне букета из белоснежных роз. На безымянном пальце женщины красуется кольцо с крупными брильянтами.
Фанаты восприняли фото, как намек на то, что Светлана обручилась или и вовсе вышла замуж. В комментариях ее буквально засыпали поздравлениями: "Вы вышли замуж??? Поздравляю, если это так!!", "Боже, вітаю вас, ви заслужили бути щасливою і коханою,я так рада за вас", "Ого! Светлана, будьте счастливы", "Кохання і миру!!!", "Вітаю! Щастя вам безмежного", и пр.
Впрочем, поклонники Лободы высказали еще одну теорию: это - ничто иное, как кадр из ее нового клипа, интерес к которому она решила подогреть таким необычным способом. Сама же певица, наслаждаясь произведенным фурором, пока держит интригу и не спешит раскрывать, что значит этот кадр.
Ранее любовница Дэвида Бекхэма раскритиковала футболиста за обман - Ребекка Лус пожаловалась на то, что попытка спортсмена выставить себя жертвой обстоятельств, а ее - негодяйкой, портит ее репутацию.
Также стало известно, что голливудская звезда Мерил Стрип рассталась с мужем, скульптором Доном Гаммером, после 45 лет брака. Они поженились еще в 1978 году и вместе воспитали четверых детей.
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