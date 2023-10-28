От меня больше пользы: Ефросинина рассказала, за что извиняется перед своим мужем

Известная украинская телеведущая и общественная активистка Маша Ефросинина рассказала, за какие слова извинялась перед своим мужем в первые дни российского вторжения в Украину.
Об этом она рассказала Насте Зухвалой на YouTube канале Veteran Hub.
По словам Маши Ефросининой, в первые недели после вторжения, они много ездили по разным центрам, осуществляли волонтерскую деятельность.
Она также добавляет, что ее муж Тимур Хромаев молчал все это время, как будто вынашивал в себе то самое решение пойти на фронт.
Ведущая рассказывает, что однажды ночью их сын Александр отказался спускаться в подвал и сказал, что он лучше умрет.
"И что, долго ты собираешься мучить детей? Надо ехать из Украины", - вспоминает слова своего мужа Ефросинина.
На что сама ведущая в сердцах сказала, что никуда не поедет. "Сам бери и едь", - вспоминает она свои слова.
"Мне очень жаль, я извинялась множество раз перед ним. Но в том своем состоянии, работая по 20 часов в убежищах, я ему сказала, что от меня пользы больше, чем от тебя. Потому что ты лежишь в новостях, слушаешь всех", - рассказывает она.
Ефросинина также вспоминает, что Тимур изменился в лице и проговорил: "Ты допустила мысль, что я могу сбежать? Еще бы предложила у себя под юбкой, чтобы я там сдох?".
"Всем привет, кто выехал, пацаны", - добавляет ведущая.
Напомним, ранее Маша Ефросинина рассказала в Instagram, что ее супруг Тимур Хромаев решил вступить в ряды ВСУ, не посоветовавшись при этом с ней.
Ранее также Ефросинина рассказала о секретах стройности. Оказывается, что самым главным для телеведущей является пищевая дисциплина и режим, прием БАДов, физические упражнения, психотерапия, а также разнообразные бьюти-процедуры.
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