Премьер Александр Стоянов покидает балетную сцену - реакция Екатерины Кухар

Сразу после окончания хореографического училища Александр Стоянов стал солистом Национальной оперы Украины. За молодым артистом балета "охотились" лучшие театры оперы и балета мира, однако свой творческий путь он посвятил украинской сцене.
И вот, спустя почти 20 лет профессиональной танцевальной карьеры, Стоянов сделал громкое заявление - он покидает сцену. Об этом артист сообщил в своем блоге в Instagram.
"Официально закончил со сценой... Хотя, может как Тайсон? Через..." - написал Александр, вероятно намекая, что не исключает свое грандиозное возвращение, как некогда случилось у американского боксера-профессионала Майка Тайсона.
Стоит отметить, что Александр Стоянов не объяснил, покидает ли балет насовсем, или все же останется в качестве художественного руководителя своих многочисленных танцевальных проектов. Тем не менее поклонники его таланта шокированы и расстроены заявлением премьера.
Неоднозначной оказалась реакция его жены и партнерши - примы-балерины Екатерины Кухар. Под громким заявлением мужа она оставила лишь многоточие.
Кто такой Александр Стоянов?
Александр Стоянов - украинский артист балета, премьер Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т. Г. Шевченко. Народный артист Украины (2019). Основатель и художественный руководитель Grand Kyiv Ballet и международного танцевального конкурса Golden Dancers. Муж и танцевальный партнер украинской примы-балерины и Народной артистки Украины Екатерины Кухар. Вместе они были признаны одной из красивейших балетных пар Европы.
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