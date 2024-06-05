Премьер Александр Стоянов покидает балетную сцену - реакция Екатерины Кухар

Живая легенда украинского балета ошарашил поклонников своим заявлением.

https://stars.glavred.info/premer-aleksandr-stoyanov-pokidaet-baletnuyu-scenu-reakciya-ekateriny-kuhar-10570718.html Ссылка скопирована

Александр Стоянов объявил об уходе со сцены - что думает Екатерина Кухар / коллаж: Главред, фото: instagram.com/stoianov_oleksandr

Сразу после окончания хореографического училища Александр Стоянов стал солистом Национальной оперы Украины. За молодым артистом балета "охотились" лучшие театры оперы и балета мира, однако свой творческий путь он посвятил украинской сцене.

И вот, спустя почти 20 лет профессиональной танцевальной карьеры, Стоянов сделал громкое заявление - он покидает сцену. Об этом артист сообщил в своем блоге в Instagram.

"Официально закончил со сценой... Хотя, может как Тайсон? Через..." - написал Александр, вероятно намекая, что не исключает свое грандиозное возвращение, как некогда случилось у американского боксера-профессионала Майка Тайсона.

видео дня

Стоит отметить, что Александр Стоянов не объяснил, покидает ли балет насовсем, или все же останется в качестве художественного руководителя своих многочисленных танцевальных проектов. Тем не менее поклонники его таланта шокированы и расстроены заявлением премьера.

Неоднозначной оказалась реакция его жены и партнерши - примы-балерины Екатерины Кухар. Под громким заявлением мужа она оставила лишь многоточие.

Александр Стоянов объявил об уходе со сцены - что думает Екатерина Кухар / instagram.com/stoianov_oleksandr

Кто такой Александр Стоянов? Александр Стоянов - украинский артист балета, премьер Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т. Г. Шевченко. Народный артист Украины (2019). Основатель и художественный руководитель Grand Kyiv Ballet и международного танцевального конкурса Golden Dancers. Муж и танцевальный партнер украинской примы-балерины и Народной артистки Украины Екатерины Кухар. Вместе они были признаны одной из красивейших балетных пар Европы.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее музыкант-воин Александр Положинский впервые рассказал, куда ушел из 47 ОМБр, в которой служил с весны 2022 года, и раскрыл, какую работу ему доверило военное руководство.

Также пьяный россиянин устроил дебош на концерте Ирины Федишин в Миннеаполисе. Чего хотел нарушитель спокойствия, рассказала сама возмущенная артистка в социальных сетях.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред