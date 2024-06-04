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Пьяный россиянин устроил дебош на концерте Ирины Федишин - что произошло

Анна Подгорная
4 июня 2024, 16:20
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Певица была неприятно удивлена этой дерзким и совершенно неуместным перфомансом.
Ирина Федишин
Ирина Федишин новости - Федишин рассказала, как россиянин пытался сорвать ее концерт в США / коллаж: Главред, фото: instagram.com/irynafedyshyn

Украинская певица Ирина Федишин сейчас находится на гастролях в США. Во время одного из концертов произошел неприятный инцидент, о котором артистка рассказала в своем блоге в Instagram.

Звезда призналась, что подобное с ней произошло впервые за 20 лет ее карьеры в шоу-бизнесе. Во время ее выступления на сцену взобрался мужчина с явными признаками алкогольного опьянения, и начал вести себя бестактно.

В частности, он со сцены стал кричать о том, что он русский и гордится этим. Федишин пыталась вступить с ним в цивилизованный диалог, однако все ее попытки увенчались тем, что охранники вывели дебошира из зала.

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"Я русский!" - гордо заявил мужчина, который был на моем концерте в Миннеаполисе и вышел на сцену. Зал был в шоке... и я тоже не ожидала такой поворот событий - что происходит?! После такого гордого заявления, я ответила ему: "Видимо, хотите извиниться за свою страну? За то что она каждую ночь бросает ракеты и убивает украинских детей? Целые семьи?! За все что сегодня делает с Украиной?" На что он ответил: "Мне не за что извиняться, я просто полюбил украиночку". "Тогда дальше нам не о чем общаться и вы лишний в этом зале!" - ответила я ему и в этот момент вышли наши мужчины и вывели его из зала", - рассказала певица.

Также Ирина Федишин подчеркнула, что этот случай ее убедил в том, что украинцам нужно держаться вместе, как никогда. Ведь подобные акции, импровизированные или запланированные, призваны расшатывать нашу национальную сознательность.

"Этот "русский" немного выпил и обнажил всю свою гнилую суть. Хотя весь концерт сидел и делал вид, что поддерживает Украину. Эта история показала следующее: что среди нас много волков в овечьей шкуре, много мо**альских иноагентов, которые шпионят в наших общинах, даже в диаспоре. Их цель расшатать общину, делать различные провокации и рассорить украинцев, чтобы наше единство где-то ослаблялось. Поэтому, друзья, будем умными, держимся вместе. Несмотря на все моменты, не позволяем рассорить нас, потому что сейчас самое важное - это наша победа и все усилия направляем только туда!" - уверенно заявляет артистка.

концерт Ирины Федишин
Ирина Федишин новости - Федишин рассказала, как россиянин пытался сорвать ее концерт в США / instagram.com/irynafedyshyn

Кто такая Ирина Федишин?

Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".

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