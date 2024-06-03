Tayanna впервые призналась в романе с популярным женатым продюсером

Татьяна Решетняк рассказала, что у нее с женой ее избранника был серьезный разговор.

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Tayanna новости - Таянна подтвердила роман с Дмитрием Климашенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Украинская певица Tayanna (Татьяна Решетняк) в начале своей музыкальной карьеры попала под крыло продюсера Дмитрия Климашенко. Тогда им приписывали не только деловые, но и романтические отношения. Пикантности добавлял тот факт, что Климашенко на тот момент был женат.

С того времени прошло более десяти лет, и лишь сейчас Таянна призналась, что слухи про ее роман с музыкальным продюсером оказались правдой. Об этом она рассказала в интервью Славе Демину.

Артистка отметила, что между ней и Климашенко вспыхнула большая и взаимная любовь. Сегодня она благодарна своему бывшему продюсеру и любовнику за жизненный и музыкальный опыт.

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"Нет, мне не стыдно (говорить про роман с Климашенко - прим. редактора), я просто думаю, зачем говорить, потому что это очень далекое прошлое. Это опыт, и он останется со мной. Женатые мужчины – это уже табу. Это была большая любовь. Очень! Моя. И взаимная. Я его считаю большим учителем своим. Он действительно много чему меня научил. Я с ним начала писать первые песни. Он был моим таким музыкальным гуру", - говорит Таянна.

Также певица отметила, что она, будучи осознанным человеком, извинилась перед женой Дмитрия Климашенко. По словам Tayanna, та простила ее.

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