"Я на грани": заплаканная Тышкевич призналась, что ее состояние ухудшилось

Екатерина Тышкевич рассказала, какая проблема ее "добила".

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Екатерина Тышкевич болезнь - Тышкевич рассказала, что ей стало хуже / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Украинская актриса Екатерина Тышкевич уже более 8 лет страдает от хронической головной боли напряжения (ХГБН). Все это время она находится в поисках причин и способов лечения своего непростого недуга, который, меж тем, усугубляется.

Так недавно обессиленная артистка в своем блоге в Instagram рассказала, что ее самочувствие ухудшилось. Головная боль и разочарование в очередном альтернативном способе лечения (с апреля она посетила 20 сеансов транскраниальной магнитной терапии, которые не дали ощутимого результата) усилили психологические проблемы.

"Это я сегодня утром бьюсь в истерике. Считаю такое тоже можно вам доверить, потому что это честно. Причины: 1) Позади 20 сеансов ТМС. И нет больше надежды, что этот инструмент поможет и надо просто немного терпения. 2) Наступило лето, а смена климатического сезона – это тоже дурацкое подведение итогов и вывод, что я все еще в [не лучшем положении - неценз.]. 3) Кроме головной боли с утра вернулась тревожность... Это меня добило", - написала Тышкевич и показала свои заплаканные снимки.

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После приступа истерики, который Екатерине помогла преодолеть ее психолог, артистка решила вернуться к повседневным делам, чтобы отвлечься от боли, которая не стихает. "Иногда меня задалбывает авансом идти в жизнь, балансируя на пропасти человеческих возможностей выдержки. Не плакала почти 2 месяца, но сегодня просто прорвало, потому что голова не переставала болеть ни на секунду за все это время... После этого меня 1,5 часа собирала в кучу психолог, и я еще много плакала. А потом накрасилась за две секунды и уехала, потому что имела договоренность и не могла отменить. Я на грани", - признается Екатерина Тышкевич.

Екатерина Тышкевич болезнь - Тышкевич рассказала, что ей стало хуже / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Екатерина Тышкевич болезнь - Тышкевич рассказала, что ей стало хуже / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Кто такая Екатерина Тышкевич? Екатерина Тышкевич - украинская актриса кино и телевидения. Наиболее известная ролями в сериалах "Бессмертник", "Ничто не случается дважды", "Женский доктор". На съемках "Бессмертника" познакомилась с актером Валентином Томусяком, за которого вышла замуж в феврале 2019 года.

Екатерина Тышкевич - последние новости:

Ранее стало известно, что Тышкевич стала жертвой мошенников, которые спекулировали на состоянии ее здоровья. Аферисты открыли сбор средств "на восстановление" от ее имени.

Также актриса рассказала, почему она с мужем не заводит детей. Екатерина призналась, что решающим фактором в этом вопросе стала ее болезнь и прием сильнодействующих препаратов.

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