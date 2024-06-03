Известный продюсер признался, как каминг-аут изменил его, и показал любимого

Владимир Завадюк поделился очень личными чувствами и переживаниями, которые сыграли важную роль в его жизни за прошедший год.

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Владимир Завадюк каминг-аут - Завадюк показал бойфренда и рассказал про выход из шкафа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zavaduk

Прошлой весной Владимир Завадюк, продюсер популярных украинских телешоу, совершил каминг-аут. Свобода говорить публично о своей ориентации мотивировала его съехаться с бойфрендом без страха осуждения.

Спустя год после этого события, в первый день недели прайда, Завадюк в своем блоге в Instagram решил рассказать больше о своем опыте каминг-аута, а именно - как это событие повлияло на его жизнь.

Продюсер признался, что его окружение приняло его, он не встретил осуждения, а негатив и непонимание ему удалось прорефлексировать. Он заявил, что рад быть свободным, и очень надеется, что его собственная история заставить кого-то принять себя.

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"Мое решение 100% дало возможность мне свободнее себя чувствовать. Оно дало мне крылья. Я определенно стал продуктивнее и свободнее в своих идеях. Мой круг общения, с вдохновляющими меня людьми... увеличился. Я горю и не боюсь больше. ... Я научился делать комплименты свободно, спрашивать у людей об их границах больше. Для того, чтобы никому не навредить. Чтобы быть свободным, но при этом уважать чужие границы и говорить открыто о своих. Меня наконец-то приняла мама. И теперь мы с ней говорим о моем личном, как друзья. Чувствую, что это должно было произойти раньше. ... Мне кажется, это имело важную социальную миссию... Я верю, что выходов из шкафа станет больше. А это вдохновит других видеть LGBTIAQ+ под другим углом. Потому что без равенства нам не место в Европе. Потому что любовь - это любовь. И сейчас как никогда важно осознавать важность поддержки свободного общества. Помните - быть честным с собой = жить счастливой жизнью. Особенно сейчас", - написал Владимир Завадюк, и поделился личными снимками со своим бойфрендом.

Владимир Завадюк каминг-аут - Завадюк показал бойфренда и рассказал про выход из шкафа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zavaduk

Кто такой Владимир Завадюк? Владимир Завадюк - украинский продюсер, руководитель департамента Big Brave Events, Big Entertainment Shows 1+1 Media и креативный продюсер проектов Голос, Голос. Дети, Танцы со звездами, Маскарад, Lip Sync Battle. Был продюсером крупных концертных шоу для таких звезд как: MONATIK, Дан Балан, Тина Кароль, Океан Эльзы, Оля Полякова, Jamala и другие, сообщает Википедия.

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