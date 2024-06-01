Люблю: Сумская обратилась к своей "московской" дочери

Ольга Сумская обратилась к своей дочери, которая живет и работает в Москве.

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Ольга Сумская, Виталий Борисюк / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska/?hl=uk

Украинская актриса Ольга Сумская призналась, обратилась к своей дочери, которая несмотря на войну России с Украиной, живет и работает в террористической Москве.

На своей странице в Instagram, актриса опубликовала ряд сторис, где призналась, как сильно любит Тоню Паперную. На первом фото молодая Сумская сидит на лестнице, а к ней прижимается маленькая Тоня. На другой фотографии уже взрослая Паперная в вечернем платье позирует рядом со звездной мамой и бабушкой. "Обожаю! Моя родненькая, с днем ​​рождения", - написала актриса.

Кто такая Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021). видео дня

Сумская обратилась к дочери. Скриншот Instagram/olgasumska

Сумская обратилась к дочери. Скриншот Instagram/olgasumska

Ольга Сумская - последние новости по теме

Напомним, недавно Ольга Сумская показала семейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.

А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.

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