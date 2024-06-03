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Машина всмятку: лидер популярной украинской группы попал в серьезное ДТП

Анна Подгорная
3 июня 2024, 16:59
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Юрий Журавель показал последствия аварии и рассказал о своем состоянии.
Юрий Журавель
Юрий Журавель из группы Ot Vinta! попал в ДТП / коллаж: Главред, фото: facebook.com/Zhuravelll

Украинский художник, музыкант, лидер группы Ot Vinta! Юрий Журавель опубликовал фото, от которого по коже бегут мурашки - его автомобиль, на котором он с супругой ехал на международный фестиваль "Книжный Арсенал" оказался буквально смятым в гармошку.

Таким образом артист в своем блоге в Facebook сообщил, что попал в ДТП. Передняя часть машины превратилась в металлолом, но пассажиры и водитель чудом остались целы.

"Мы живы-здоровы! Все хорошо. Крайнее путешествие на Арсенал вылезло боком, точнее передком, колесами, днищем и немного дверью. Большая просьба понять , не звонить и не писать. Должны немножко отойти и отдохнуть", - написал Журавель.

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Супруга музыканта Наталья Сёмчик позже сообщила, что причиной аварии стало животное, которое внезапно выскочило на дорогу перед их автомобилем. Зверек остался цел. "Впервые за 40 лет жизни в таком приключении... Главное что все целы, и то животное, выбежавшее на дорогу - тоже", - написала она.

Автомобиль Юрия Журавля после ДТП
Автомобиль Юрия Журавля после ДТП / facebook.com/Zhuravelll

Кто такой Юрий Журавель?

Юрий Журавель - украинский музыкант, лидер и вокалист группы От Вінта!, художник, аниматор, общественный деятель, актер и сценарист. Изобретатель и основатель музыкального направления "украбили". Пионер украинской флеш-клип анимации, сообщает Википедия.

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