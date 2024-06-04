Музыкант-воин Положинский впервые рассказал, куда ушел из 47 ОМБр

Экс-лидер группы Тартак, шоумен и военный Александр Положинский весной 2022 года вступил в ряды ВСУ. Он был распределен в 47-ую отдельную механизированную бригаду, в которой прослужил вплоть до ноября 2023 года.
Тогда в соцсетях артист-воин сообщил, что поступил на службу в новое подразделении ВСУ, однако подробности про новое место раскрывать не стал. Лишь недавно в программе "Ранок у великому місті" Положинский рассказал, чем занимается сейчас, и где находится.
Музыкант сообщил, что службу сейчас он проходит в Киеве. Военное руководство доверило ему важную просветительскую миссию, которую он выполняет посредством работы на радио Армия FM.
"Это программа, которую я делаю в рамках своей службы на "Армия FM", где часть работников и ведущих – это военнослужащие Вооруженных сил Украины. Меня туда направило руководство мое. Сказали: "Так, иди на радио, делай программу". Я кручу разную музыку, зарубежную и украинскую, ко мне часто приходят гости", - рассказал Александр Положинский.
Кто такой Александр Положинский?
Александр Евгеньевич Положинский (род. 28 мая 1972, Луцк, Волынская область, Украинская ССР, СССР) - украинский певец и шоумен, бывший лидер украинской группы "Тартак", проекта "Бувье" (2014), проекта "Ол. Ив.'є" (2019), сообщает "Википедия".
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