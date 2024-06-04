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Музыкант-воин Положинский впервые рассказал, куда ушел из 47 ОМБр

Анна Подгорная
4 июня 2024, 18:37
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Бывший солист группы Тартак поделился новостями про свою новую работу.
Александр Положинский
Александр Положинский новости - Положинский рассказал, чем занимается и где находится сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Экс-лидер группы Тартак, шоумен и военный Александр Положинский весной 2022 года вступил в ряды ВСУ. Он был распределен в 47-ую отдельную механизированную бригаду, в которой прослужил вплоть до ноября 2023 года.

Тогда в соцсетях артист-воин сообщил, что поступил на службу в новое подразделении ВСУ, однако подробности про новое место раскрывать не стал. Лишь недавно в программе "Ранок у великому місті" Положинский рассказал, чем занимается сейчас, и где находится.

Музыкант сообщил, что службу сейчас он проходит в Киеве. Военное руководство доверило ему важную просветительскую миссию, которую он выполняет посредством работы на радио Армия FM.

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"Это программа, которую я делаю в рамках своей службы на "Армия FM", где часть работников и ведущих – это военнослужащие Вооруженных сил Украины. Меня туда направило руководство мое. Сказали: "Так, иди на радио, делай программу". Я кручу разную музыку, зарубежную и украинскую, ко мне часто приходят гости", - рассказал Александр Положинский.

Кто такой Александр Положинский?

Александр Евгеньевич Положинский (род. 28 мая 1972, Луцк, Волынская область, Украинская ССР, СССР) - украинский певец и шоумен, бывший лидер украинской группы "Тартак", проекта "Бувье" (2014), проекта "Ол. Ив.'є" (2019), сообщает "Википедия".

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