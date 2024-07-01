"Сердце наполняется счастьем": певица Камалия воссоединилась с бывшим мужем

Камалия решила поддержать дочек на соревнованиях в Лондоне.

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Камалия проведала дочек в Лондоне / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Украинская певица Камалия воссоединилась с бывшим мужем Моххамадом Захуром, чтобы присутствовать на соревнованиях дочек Арабеллы и Мирабеллы по легкой атлетике.

На своей странице в соцсетях артистка показала фото из Лондона. Отметим, дочери певицы проживают в Великобритании вместе с отцом.

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"Я снова в Лондоне с моими любимыми дочками, Мирабеллой и Арабеллой! Как я уже писала ранее, у них сейчас конец учебного года, и в эти дни проходит ежегодный всешкольный спортивный день – соревнования по легкой атлетике. С такой материнской радостью и гордостью наблюдаю, как мои девочки активно участвуют в этих соревнованиях! Каждый раз, когда вижу их стремление и усилия, мое сердце наполняется счастьем", - написала Камалия.

Кто такая Камалия? Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

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Ранее Камалия откровенно рассказала про отношения с экс-мужем после развода. Поклонники артистки долго не могли поверить, что она разошлась с Мохаммадом Захуром после 20 лет вместе.

Также певица получила сложно прогнозируемое повреждение, о котором смущалась рассказать фанатам. Впрочем позже Камалия все же раскрыла подробности своей жуткой травмы.

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