"Сердце наполняется счастьем": певица Камалия воссоединилась с бывшим мужем

Украинская певица Камалия воссоединилась с бывшим мужем Моххамадом Захуром, чтобы присутствовать на соревнованиях дочек Арабеллы и Мирабеллы по легкой атлетике.
На своей странице в соцсетях артистка показала фото из Лондона. Отметим, дочери певицы проживают в Великобритании вместе с отцом.
"Я снова в Лондоне с моими любимыми дочками, Мирабеллой и Арабеллой! Как я уже писала ранее, у них сейчас конец учебного года, и в эти дни проходит ежегодный всешкольный спортивный день – соревнования по легкой атлетике. С такой материнской радостью и гордостью наблюдаю, как мои девочки активно участвуют в этих соревнованиях! Каждый раз, когда вижу их стремление и усилия, мое сердце наполняется счастьем", - написала Камалия.
Кто такая Камалия?
Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.
По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".
В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".
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Ранее Камалия откровенно рассказала про отношения с экс-мужем после развода. Поклонники артистки долго не могли поверить, что она разошлась с Мохаммадом Захуром после 20 лет вместе.
Также певица получила сложно прогнозируемое повреждение, о котором смущалась рассказать фанатам. Впрочем позже Камалия все же раскрыла подробности своей жуткой травмы.
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