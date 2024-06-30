Яремчук родила от Пономарева - брат певицы прокомментировал семейную интригу

Дмитрий Яремчук рассказал про особенные отношения с певицей.

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Мария Яремчук родила - Дмитрий Яремчук высказался про отцовство Александра Пономарева / коллаж: Главред, фото: instagram.com/popova.svitlana.mua, instagram.com/ponomaryovoleksandr

С 2016 года украинской певице Марии Яремчук приписывали роман с ее наставником по проекту Голос країни Александром Пономаревым. Пара не комментировала свои отношения, и общественность в скором времени про эту пикантную сплетню забыла.

До недавних пор: в начале мая в Сети появилось видео, на котором девушка, похожая на Яремчук, демонстрирует беременный животик. Несколькими днями позже стало известно, что Мария родила сына. Отцовство приписали Александру Пономареву.

Ни Яремчук, ни Пономарев этот вопрос с прессой не обсуждали. Однако комментарий про возможный роман и причастность артиста к рождению сына его бывшей протеже дал старший брат Марии - Дмитрий Яремчук.

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Он отметил, что между ним и сестрой установились странные, натянутые отношения, однако с рождением первенца он Марию поздравил. "Но она не ответила на наше поздравление. Почему? Я не знаю. Но что здесь такого? Это нормально – у нас специфические отношения. Она не поздравляла нас с рождением ребенка", - рассказал Дмитрий в интервью для Oboz.ua.

Что же касается истории про Пономарева, то тут брат певицы говорит следующее: "Я слышал такое, но думаю, что это не так".

Кто такая Мария Яремчук? Мария Яремчук — украинская певица, представительница Украины и финалистка песенного конкурса "Евровидение 2014", где заняла 6 место, финалистка телепроекта "Голос страны". 2012 представила Украину на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна-2012" в России, где заняла 3-е место.

Дочь украинского певца, народного артиста Украины Назария Яремчука. В 2023 году Мария Яремчук, как приглашенная гостья, выступила на Евровидении в Ливерпуле.

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