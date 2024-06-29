Узелков снова оказался в больнице: что случилось

Украинский боксер и фитнес-тренер Вячеслав Узелков, который недавно сообщил, что был близок к смерти, снова оказался в больнице.
Как рассказал он на своей странице в Instagram, Узелков поделился, что ему нужно было лечь в больницу.
"У меня снова больница. Хорошо, что профилактическое, но очень важное", - отметил Узелков.
Спортсмен также отметил, что его сильно мучает боль, с которой он и обратился к врачам.
Кто такой Вячеслав Узелков?
Вячеслав Узелков - украинский боксер в полутяжелой весовой категории (30 побед из 34 боев). Завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Персональный спортивный тренер, шоумен. Принимал участие в телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".
Напомним, Вячеслав Узелков ранее состоял 22 года (1999-2021) в браке с фитнес-тренером Мариной Боржемской. Их развод сопровождался громкими скандалами, отголоски которых и сегодня время от времени попадают в прессу.
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Узелков, который ранее обвинил бывшую жену Марину Боржемскую в том, что он не общается с детьми, возмутился тем, что Гордон и Демин "поднимают женские вопросы". Возможно, боксер недоволен тем, что его бывшая жена Марина Боржемская недавно дала интервью Демину, в котором рассказала об их браке.
Также, Узелков недавно перенес операцию на сердце и публиковал кадры с больничной койки.
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