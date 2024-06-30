Звезда сериала "Крепостная" развелась с мужем

Анна Сагайдачная около года скрывала проблемы в отношениях с бывшим возлюбленным.

https://stars.glavred.info/zvezda-seriala-krepostnaya-razvelas-s-muzhem-10577000.html Ссылка скопирована

Анна Сагайдачная развелась - Сагайдачная из Крепостной новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Украинская актриса, которая сыграла Натали Дорошенко в сериале "Крепостная", Анна Сагайдачная сделала важное заявление. В своем блоге в Instagram она сообщила, что разошлась со своим мужем и отцом ее единственного ребенка Евгением Третяком.

Артистка намекнула, что разрыв произошел около года назад, однако не стала уточнять, почему так долго молчала об этом. Причины расставания на данный момент Сагайдачная также не озвучивала.

Впрочем расставание Третяка и Сагайдачной, по всей видимости, произошло мирно. Актриса посвятила своему теперь уже бывшему мужу трогательный пост, в котором поблагодарила за годы вместе.

видео дня

"Я долго откладывала этот пост - еще с прошлого года. То ли слов не могла подобрать, то ли смелости не хватало... Ты лучший папа для нашего сына - другого я даже не представляю. Я благодарна тебе за наш долгий путь вместе. И пусть дальше мы шагаем отдельно, наш Тима - это наше самое большое сокровище и наша связь навсегда. Жизнь продолжается. Продолжение следует..." - пишет Анна Сагайдачная.

Анна Сагайдачная развелась - Сагайдачная из Крепостной новости / instagram.com/annasagaidachnaya

Кто такая Анна Сагайдачная? Анна Сагайдачная - украинская актриса кино, телевидения и дубляжа. Наиболее известна ролями в сериалах "Красная королева", "Крепостная", "40+, или Геометрия любви" и пр.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Настя Каменских сделала серьезное заявление про развод с Потапом. Слухи про размолвку в их паре окрепли с новой силой из-за романа с бывшей подругой NK, который приписывают Потапу.

Также фронтмен группы Друга ріка Валерий Харчишин рассказал о тяжелой болезни 16-летнего сына. Артист раскрыл симптомы недуга, из-за которого ему сложно находится рядом с собственным ребенком.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред