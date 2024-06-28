"Смерть пережить легче". Харчишин рассказал о тяжелой болезни сына

Фронтмен группы "Друга ріка", украинский певец Валерий Харчишин впервые раскрыл детали о тяжелом заболевании своего 16-летнего сына Евгения.

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Валерий Харчишин рассказал о тяжелой болезни своего сына Евгения / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Легендарный украинский поп-певец и фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин впервые рассказал о том, что его 16-летний сын Евгения страдает от тяжелой и редкой болезни. Об этом он поведал известному шоумену Славе Демину в интервью.

Харчишин отметил, что Евгений страдает от болезни, которую начали диагностировать только в 2010 году и она входит в "PANS and CANS" – аутоиммунных нервно-психические расстройств, которые вызываются стрептококовыми инфекциями.

"Ты не можешь просто сидеть, ты не можешь просто расслабиться рядом со своим ребенком 24 на 7", – говорит музыкант.

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По словам Харчишина, Евгений может не спать двое суток или, к примеру, без умолку кричать несколько часов кряду. А причиной болезни стала инфекция, которая поразила мозг.

"В конце концов, у него синдром Туретта, например, плюс признаки острого психоза, плюс биполярное расстройство, плюс синдром дефицита внимания – это самое легкое, что может быть, плюс, по сути, мании какие-то, даже шизоидного типа. И еще куча всего", – объяснил артист.

Причем, утверждает Харчишин, конкретного протокола лечения в мире не существует – и каждый врач пробует справляться с болезнью по собственной методики.

Артист добавил, что ему так и не удалось свыкнуться с таким состоянием сына.

"Я не имею права этого говорить, но я знаю, что такое смерть. Я терял много близких людей, очень близких. Я вам скажу, что пережить смерть близкого человека, взрослого человека, это гораздо легче, чем пережить болезнь сына, когда он становится другим", – подытожил Харчишин.

Кто такой Валерий Харчишин? Валерий Владимирович Харчишин (укр. Валерій Володимирович Харчишин; род. 26 мая 1974, Любар, Житомирская область) — украинский рок-музыкант. Лидер рок-группы "Друга Ріка", сообщает "Википедия".

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Напомним, ранее Валерий Харчишин дал интервью, где рассказал о причина исчезновения певца Олега Винника из публичного пространства.

Как убеждает музыкант, он побывал недавно с благотворительным концертом во Львове, где и услышал рассказ о волонтерской деятельности Винника - с автомобилями для ВСУ.

Позднее Валерий Харчишин прокомментировал слухи о своем романе с журналисткой Яниной Соколовой.

"Надо сказать, что мы действительно друзья. У нас были разные моменты в жизни, когда мы немного ругались, но мы действительно друзья. Говорить об отношениях я пока не собираюсь. Я не могу привлекать другую сторону. Это может быть кто угодно, но я не могу привлекать без их согласия. Я не могу говорить о Юле без ее согласия", ‒ ответил музыкант.

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