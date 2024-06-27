"Когда я захочу это сделать": Каменских сделала серьезное заявление про развод

Чем больше в Сети появляется слухов о том, что Потап и Настя Каменских на грани развода, тем яростней защищается звездная пара. А сплетни про них ходят самые разные - романы на стороне приписывают и певице, и музыкальному продюсеру.
Из последних причин размолвки между Потапенком и NK называют вероятный роман музыканта с Анной Андрийчук - бывшей подругой певицы и бывшей женой Позитива. Об этом на шоу "Ранок у великому місті" на ICTV Каменских говорить не стала, зато решила расставить все точки над "і" в вопросе про развод с Потапом.
Певица уверенно заявила, что между ней и мужем все в порядке. Но если однажды она все же решится на развод, она сообщит об этом самостоятельно и во всеуслышание.
"Я расставляла их (точки над "і" - прим. редактора) очень много раз, если честно. И меня очень удивляло, что продолжали писать, что мы разводимся, когда я говорю: "Мы не развелись, мы не разводимся, мы даже никогда не делали такое заявление". Ничего не было, чтобы подумали, что мы разводимся. Я не развожусь со своим мужем. И когда я захочу это сделать, поверьте, я вам сообщу сама. И никому эту новость не отдам", - сказала артистка.
Кто такая Настя Каменских
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
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