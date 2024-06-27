"Хамство – это тоже ответ": Настя Каменских пренебрегла украинской журналисткой

Настя Каменских не захотела общаться с журналисткой Наталией Тур.

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Настя Каменских не захотела говорить с журналисткой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux/?hl=uk

Украинская певица Настя Каменских, которая вернулась в Украину из Мексики, наотрез отказалась дать комментарий журналистке "Люкс ФМ" Наталье Тур. Отметим, за границей певица исполняла свои русскоязычные хиты.

На YouTube-канале "Люкс ФМ" опубликовали видео о том, что помощница Каменских сказала Тур, что "артистка не дает интервью тем журналистам, которые ранее высказывались о ней не слишком хорошо".

"Люкс ФМ мы комментарии не даем, извините, пожалуйста. Потому что мы не даем комментарии тем СМИ, которые не очень хорошо высказываются об артисте", – сказала помощница.

После этого Каменских не подошла к Наталье. Также журналистка прокомментировала ситуацию и на своей странице в соцсетях.

"У меня есть одна цель – качественно выполнить свою работу. А именно задать артисту те вопросы, которые возникают в результате его действий, высказываний или других инфоповодов, которые уже появились в сети. Собственно, у каждого артиста есть возможность ответить на эти вопросы, лично поставить все точки над і, развеять сплетни вокруг себя, прокомментировать свои действия или слова. Однако кое-кто к прямым вопросам не привык и подпускает к себе только тех, кто точно "безопасен". Я пришла в шоу-бизнес не дружить, я пришла сюда выполнять свою работу. И всегда за конструктивный диалог. За возможность найти общие точки соприкосновения. Но если кто-то не готов говорить и отвечать на вопросы – для меня это тоже ответ. Обиды – это тоже ответ. Хамство – это тоже ответ. Ответ, о котором я сообщу нашему зрителю. То, что оставалось всегда за кадром, больше не будет оставаться за кадром", - написала Наталья.

Настя Каменских / инфографика: Главред

Кто такая Настя Каменских? Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры могла похвастаться пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка написала, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый его аспект.

А также недавно Настя Каменских обратилась к Потапу по поводу годовщины их свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.

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