Новый скандал: Настя Каменских "вляпалась" в неприятности

Настя Каменских оскандалилась, снявшись в видео с блоггерами под песню на русском языке.

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Настя Каменских попала в скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux/

Украинская певица Настя Каменских появилась в видео для соцсети TikTok под песню на языке страны-террориста России, которая незаконно напала на Украину.

Скандальное видео опубликовал украинский блоггер Олег Машуковский в сети. На кадрах, под песню "Лето" из репертуара группы "Потап и Настя", певица вместе с Машуковским и Настей Макеевой показали незаурядные движения.

На видео также отреагировал Telegram-канал "Культурная прачечная".

видео дня

"Эволюция украинизации Насти Каменских: 2022 год – петь на русском больше никогда не буду. 2023 год – петь на русском больше никогда не буду на территории Украины. 2024 год – поет на русском за границей, а в Украине под старые русскоязычные треки снимает TikTok "А ты попробуй попой, как я, потруси", – написали в посте.

Смотрите скандальное видео Насти Каменских:

Настя Каменских станцевала под свою песню на русском языке / фото: скрин t.me/Kulturnaya_Prachechnaya

Настя Каменских / инфографика: Главред

Кто такая Настя Каменских? Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры могла похвастаться пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка написала, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый его аспект.

А также недавно Настя Каменских обратилась к Потапу по поводу годовщины их свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.

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