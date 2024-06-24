"Пусть в мире остаются": известная ведущая категорически высказалась о Потапе и Насте Каменских

Известная украинская ведущая Валентина Хамайко раскритиковала рэпера Потапа и его жену певицу Настю Каменских, которые после полномасштабного вторжения РФ в Украину строят свою карьеру за границей.
В комментарии для Люкс ФМ Хамайко отметила, что Потап и Настя никогда не были патриотами и она не хочет, чтобы они даже возвращались в Украину.
"Эти люди никогда не были патриотами. Никогда. И песни у них, как мы видим, патриотические не складываются, не пишутся. Даже если кто-то пытается, оно не заходит вообще населению. Я бы откровенно сказала: я бы не очень хотела, чтобы они возвращались. Они назвали себя людьми мира, пусть в мире остаются", – сказаа Хамайко.
Кто такая Настя Каменских?
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
Настя Каменских - последние новости по теме
Отметим, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры могла похвастаться пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка написала, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый его аспект.
А также недавно Настя Каменских обратилась к Потапу по поводу годовщины их свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.
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