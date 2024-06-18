Потап неожиданно обратился к Максиму Галкину - что случилось

Украинские знаменитости поздравили Максима Галкина с днем рождения.

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Потап решил поздравить Максима Галкина с днем рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/, instagram.com/realpotap/

Российский юморист Максим Галкин, который публично осудил террористическое вторжение РФ в Украину и уехал с семьей жить в Израиль, сегодня празднует 48-летие.

По этому поводу Галкин опубликовал пост на своей странице в соцсетях, под которым ему уже написали множество комментариев с пожеланиями.

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Мимо такого события не прошел и скандальный украинский рэпер Потап, а также певец Геннадий Витер.

"Mad Funny Max! HBD!" – написал Потап;

"Мои поздравления", – отметил Геннадий Витер.

Кто такой Максим Галкин? Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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Отметим, недавно Максим Галкин анонсировал концерты в Вене и Амстердаме, а россияне уже успели написать свое мнение. Жители страны-оккупанта в своих лучших традициях сразу же написали сотни гневных комментариев. Что интересно, россияне не устают писать Галкину, что он никому не интересен, но далее продолжают следить за его жизнью.

А также путинист Юрий Назаров набросился на Галкина и Пугачеву с обвинениями из-за их позиции на счет войны. Назаров заявил, что финансовое положение супругов очень печальное и теперь Галкину нужно больше работать.

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