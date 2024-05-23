Известный российский артист-путинист оскорбил Пугачеву и Галкина - что случилось

Российский артист Юрий Назаров, который поддерживает террористическое нападение России на Украину, назвал певицу Аллу Пугачеву и юмориста Максима Галкина предателями.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, Назаров заявил, что финансовое положение супругов очень печальное и теперь Галкину нужно больше работать.
"Ну а что они хотели? Вот тоже ребята интересные! Губу раскатали. Жирно им жить захотелось там. А Европа и Израиль не щедрые", - сказала путинист.
Потом Назарова совсем понесло, и он посоветовал супругам ездить на метро и что они от этого "не развалятся".
"А предатель - он везде предатель. От них всюду будут шарахаться скоро, как от паршивых", - брызнул ядом любитель Путина напоследок.
Как видим, жители страны-оккупанта никак не могут пережить, что Галкин и Пугачева высказались против террористической политики Кремля и выдумывают всякие сказки о плохой жизни артистов в Израиле. Но, если посмотреть ленту в соцсетях знаменитостей, сейчас они невероятно счастливы, а у Максима плотный гастрольный график в разных странах.
Кто такой Максим Галкин?
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
Максим Галкин - последние новости по теме
Ранее Ксения Собчак сделала громкое заявление про детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Журналистка непрозрачно намекнула, что биологической матерью близнецов стала не Примадонна, а другая женщина, и привела доказательства.
Также стало известно, что Максиму Галкину в Эмиратах влупили штраф в 1 млн грн за соленые антироссийские шутки, которые были расценены, как противозаконное действие.
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