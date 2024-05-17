"Все знают об этом": внук Аллы Пугачевой вышел на связь и сделал громкое заявление

Никита Пресняков после новой стрижки рассказал, что он ощущает в этот момент.

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Никита Пресняков обратился к поклонникам/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/npresnyakov/

Внук легендарной российской певицы Аллы Пугачевой, которая публично выступила против террористического вторжения РФ в Украину и уехала с семьей жить в Израиль, певец Никита Пресняков вышел на связь с поклонниками.

На своей странице в соцсетях, Никита рассказал, что после стрижки у него ощущение, что все вокруг знают, что он подстригся.

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"А у вас тоже такое ощущение, что, когда вы только подстриглись, все знают о том, что вы подстриглись?", - сказал Пресняков.

На видео артист показался с новой прической в черной футболке и в клетчатой рубашке. Отметим, что Никита уехал из страны-оккупанта РФ жить в США в начале вторжения РФ в Украину.

Никита Пресняков показал новую стрижку / фото: скрин instagram.com/npresnyakov/

Никита Пресняков - последние новости по теме

Отметим, недавно Никита Пресняков опубликовал захватывающий ролик, который он сам снял, с участием своей жены Алены Красновой. Никита создал видео в стиле культового фильма Квентина Тарантино "Убить Билла" и пригласил поклонников на вечеринку.

А также Никита Пресняков порадовал новостями о своем первом туре. В США Никита собрал музыкальный коллектив и 8 марта они отыграли сверхуспешный концерт, после чего было принято решение отправится в тур.

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