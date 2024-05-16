Путинист Владимир Пресняков категорически высказался о сыне Никите - детали

Российский певец Владимир Пресняков, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте.
Отметим, Никита Пресняков еще в 2022 году уехал с женой Аленой Красновой из страны-оккупанта России жить в США, где занимается своей музыкальной карьерой.
В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.
"Конечно, я общаюсь, это же мой сын… Он пытается что-то делать, да. Хочу, чтобы у него все получилось… Вроде все нормально", - ответил путинист.
Кто такой Никита Пресняков?
Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.
Никита Пресняков - последние новости по теме
Отметим, недавно Никита Пресняков опубликовал захватывающий ролик, который он сам снял, с участием своей жены Алены Красновой. Никита создал видео в стиле культового фильма Квентина Тарантино "Убить Билла" и пригласил поклонников на вечеринку.
А также Никита Пресняков порадовал новостями о своем первом туре. В США Никита собрал музыкальный коллектив и 8 марта они отыграли сверхуспешный концерт, после чего было принято решение отправится в тур.
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