Владимир Пресняков заявил, что он продолжает общение с сыном, который живет в США.

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Владимир Пресняков поддерживает связь с Никитой Пресняковым / коллаж: Главред, фото: instagram.com/presnyakovvladimir/, instagram.com/npresnyakov/

Российский певец Владимир Пресняков, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте.

Отметим, Никита Пресняков еще в 2022 году уехал с женой Аленой Красновой из страны-оккупанта России жить в США, где занимается своей музыкальной карьерой.

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В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.

"Конечно, я общаюсь, это же мой сын… Он пытается что-то делать, да. Хочу, чтобы у него все получилось… Вроде все нормально", - ответил путинист.

Кто такой Никита Пресняков? Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

Никита Пресняков - последние новости по теме

Отметим, недавно Никита Пресняков опубликовал захватывающий ролик, который он сам снял, с участием своей жены Алены Красновой. Никита создал видео в стиле культового фильма Квентина Тарантино "Убить Билла" и пригласил поклонников на вечеринку.

А также Никита Пресняков порадовал новостями о своем первом туре. В США Никита собрал музыкальный коллектив и 8 марта они отыграли сверхуспешный концерт, после чего было принято решение отправится в тур.

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