Кристина Орбакайте лишит сына Никиту Преснякова наследства - причина

Кристина Орбакайте решила продать особняк, который обещала оставить старшему сыну в наследство.

https://stars.glavred.info/kristina-orbakayte-lishit-syna-nikitu-presnyakova-nasledstva-prichina-10563725.html Ссылка скопирована

Кристина Орбакайте продает свой особняк в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/orbakaite_k/, instagram.com/npresnyakov/

Российская певица Кристина Орбакайте, которая так и не высказала свою позицию на счет войны в Украине и живет в США, но приезжает в РФ, чтобы подзаработать кровавых русских рублей, захотела продать трехэтажный особняк в РФ, который ей подарила мама Алла Пугачева.

Как сообщают росСМИ, Орбакайте собирается продать дом за 125 млн рублей.

видео дня

В особняке, площадь которого 760 квадратных метров, пять спален, гостиная с камином, бассейн, хаммам и кинотеатр. Также на территории есть пирс и доступ к воде, домик для персонала и спортивная площадка.

Интересно, что в этом особняке жил ее старший сын Никита Пресняков с женой Аленой Красновой после свадьбы, а также, по информации пропагандистских росСМИ, Орбакайте обещала, что оставит дом сыну в наследство. Но, видимо, из-за того, что Никита с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уехал жить в США, дом в стране-террористке ему не нужен.

Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

Кристина Орбакайте - последние новости по теме

Напомним, Кристина Орбакайте лаконично поздравила Аллу Пугачеву с 75-летием. В своих соцсетях Орбакайте опубликовала архивные кадры с мамой и кратко подписала пост. Но пропагандистские росСМИ, конечно же, в своей манере написали, что дочь "отделалась" от матери в ее юбилей и другую чушь.

А также Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.

Читайте больше об Орбакайте:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред