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Приползла к Путину: Кристина Орбакайте бесплатно перепоет Аллу Пугачеву в Кремле

Элина Чигис
7 мая 2024, 11:22
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Кристина Орбакайте решила выслужится перед диктатором Путиным и выступить в Кремле.
Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте планирует возвращаться с концертами в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/orbakaite_k/

Российская певица Кристина Орбакайте, которая так и не высказала свое мнение о вторжении РФ в Украину, сейчас проживает в США, но время от времени приезжает в страну-оккупанта Россию, чтобы подзаработать кровавых российских рублей.

Как сообщает роСМИ Mash со ссылкой на собственный источник, Орбакайте бесплатно выступит в Кремле в День защиты детей 1 июня.

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По данным канала, Орбакайте исполнит песню своей матери Аллы Пугачевой "А знаешь, все еще будет". Переговоры с артисткой вели еще несколько месяцев назад, и сейчас удалось прийти к соглашению. Кстати, Кристина отказалась от гонорара в 5,5 миллиона рублей.

Также стало известно, что после выступления в Кремле, Орбакайте планирует вернутся к выступлениям на корпоративах в стране-террористке РФ.

Кто такая Кристина Орбакайте?

Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

Кристина Орбакайте - последние новости по теме

Отметим, недавно Кристина Орбакайте должна была выступать на концерте в Кремле с одной песней, но из-за того, что Пугачева не поддерживает нападение России на Украину, певицу в последний момент вырезали из концерта.

А также Министерство спорта и молодежной политики Бурятии заявило об отмене концерта дочери Аллы Пугачевой, которая не поддержала нападение России на Украину, певицы Кристины Орбакайте из-за обращений общественников.

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