Кристину Орбакайте вырезали из концерта в пользу предательницы Повалий

Кристину Орбакайте в последний момент убрали из кремлевского концерта.

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В России блокируют всех, кто имеет другое мнение / Коллаж Главред, фото Стархит, СБУ

В террористической России из праздничного концерта в Кремле вырезали певицу и дочь Аллы Пугачевой Кристину Орбакайте.

По информации пропагандистского ресурса Стархит, певица должна была выступать на концерте с одной песней, но из-за того, что Пугачева не поддерживает нападение России на Украину, певицу в последний момент вырезали из концерта.

Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции. видео дня

Вместо этого, песен добавили путинистке и предательнице Таисии Повалий, которая отказалась от Украины и поет в России песни в поддержку оккупантов.

"А вместо звездной наследницы на сцену вышли Таисия Повалий и Денис Майданов. Организаторы концерта попросили их исполнить еще и вторую песню на свое усмотрение, на что артисты, конечно же, согласились", - пишут пропагандисты.

Недавно муж Аллы Пугачевой Максим Галкин порадовал поклонников редким фото певицы. Артист показал Аллу, сидящую в кресле, выглядит она прекрасно и молодо.

А также подруга Аллы Пугачевой рассказала, что оказывается певица болеет с молодости неизлечимым заболеванием - подагрой.

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