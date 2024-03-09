Кристину Орбакайте вырезали из концерта в пользу предательницы Повалий

В террористической России из праздничного концерта в Кремле вырезали певицу и дочь Аллы Пугачевой Кристину Орбакайте.
По информации пропагандистского ресурса Стархит, певица должна была выступать на концерте с одной песней, но из-за того, что Пугачева не поддерживает нападение России на Украину, певицу в последний момент вырезали из концерта.
Кто такая Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Вместо этого, песен добавили путинистке и предательнице Таисии Повалий, которая отказалась от Украины и поет в России песни в поддержку оккупантов.
"А вместо звездной наследницы на сцену вышли Таисия Повалий и Денис Майданов. Организаторы концерта попросили их исполнить еще и вторую песню на свое усмотрение, на что артисты, конечно же, согласились", - пишут пропагандисты.
Недавно муж Аллы Пугачевой Максим Галкин порадовал поклонников редким фото певицы. Артист показал Аллу, сидящую в кресле, выглядит она прекрасно и молодо.
А также подруга Аллы Пугачевой рассказала, что оказывается певица болеет с молодости неизлечимым заболеванием - подагрой.
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