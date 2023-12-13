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В РФ назвали неизлечимый диагноз Пугачевой

Алена Кюпели
13 декабря 2023, 19:58обновлено 13 декабря, 20:29
Диагноз певицы раскрыла ее подруга и портниха Любовь Аксенова.
Алла Пугачева
Алла Пугачева болеет с молодых лет/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey

Подруга российской певицы Аллы Пугачевой, которая не поддержала терроризм России в отношении Украины, оказывается болеет с молодости неизлечимым заболеванием - подагрой.

По информации пропагандистских СМИ, недавно в одном из кипрских бутиков она жаловалась продавщице на боли в ногах. Диагноз певицы раскрыла ее подруга и портниха Любовь Аксенова.

"Алла уже давно страдает. Мы все знали, что у нее болят ноги. Сколько раз случались моменты, когда она выбегала за сцену, туфли сбрасывала и становилась просто никакая. Она же на каблуках работала! Мы, зная об этом, заранее брали холодную тряпку, окручивали Аллины ноги, после этого она хоть немножко отходила и опять выходила на сцену. Подагра с молодости – это тяжелая штука", - говорит она.

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Подруга также добавляет, что о болезни певицы знали лишь самые близкие. Пугачева старалась не жаловаться и не показывать своего состояния посторонним.

"Никто не может сказать, что она жаловалась. Хотя ей было очень тяжело, и мы все это видели", - добавляет она.

Напомним, ранее актер-путинист, исполнитель роли Шерлока Холмса Василий Ливанов резко наехал на Пугачеву с Галкиным, назвав артистов неприличными словами за их решение покинуть страну-оккупанта.

Впрочем Примадонне хватает мудрости и чувства юмора защитить свою семью. Певица высмеяла своих хейтеров в рф, которым не дает покоя ее высказывание про рабов и холопов.

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Алла Пугачева новости шоу бизнеса
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