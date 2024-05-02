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Внук Аллы Пугачевой и его жена показали свое "истинное лицо" в США - детали

Элина Чигис
2 мая 2024, 08:47
Никита Пресняков и Алена Краснова раскрыли свои таланты в США, показав впечатляющее видео.
Никита Пресняков, Алена Краснова
Никита Пресняков показал видео с Аленой Красновой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/npresnyakov/

Внук легендарной российской певицы Аллы Пугачевой, которая публично осудила вторжение РФ в Украину, Никита Пресняков и его жена Алена Краснова уехали из страны-оккупанта жить в США еще в 2022 году.

Но талантливый Никита не сидит без дела, а занимается творчеством. Недавно он даже обьявил большой тур по США. Кроме того, супруги активно занимаются организацией тематических вечеринок.

Так, на своей странице в соцсетях Пресняков опубликовал захватывающий ролик, который он сам снял, с участием Красновой. Никита создал видео в стиле культового фильма Квентина Тарантино "Убить Билла" и пригласил поклонников на вечеринку.

видео дня

"Снял и смонтировал вот такой вот экшон риллс! Приходите к нам на пати, кто в ЛА!", - подписал видео артист.

Кажется, Никита и Алена прекрасно чувствуют себя в США и с каждым днем все больше раскрывают свои таланты. Жена музыканта даже кардинально сменила образ, теперь она предпочитает более эффектные и яркие наряды.

Только вот россиянам такие перемены не очень нравятся, как заявляют росСМИ, "в США пара показала свое истинное лицо". Скорее всего, желчь они льют из-за того, что супруги уже ни один раз показывались в компании артистов, которые признаны иноагентами в стране-террористе России.

Кто такой Никита Пресняков?

Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

Внук Пугачевой Никита Пресняков - последние новости по теме

Отметим, недавно Никита Пресняков показал, как режет лук в очках для сноуборда и кажется абсолютно беззаботным на фоне всего хейта в сторону Пугачевой и Орбакайте.

А также ранее Никита Пресняков решил, что его хотят убить. К такому выводу он пришел, когда увидел на дверце своего авто резиновую утку ‒ причем, в известном смысле, в наряде легендарного суперзлодея из комиксов Джокера.

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