После скандала с Орбакайте и Пугачевой: Никита Пресняков вышел на связь

Никита Пресняков показал, как режет лук в очках для сноуборда и кажется абсолютно беззаботным на фоне всего хейта в сторону Пугачевой и Орбакайте.

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Никита Пресняков появился в Сети / коллаж: Главред, фото: instagram.com/npresnyakov/

Внук легендарной певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков показал лайфхак, как резать лук, чтобы не шли слезы.

Никита поделился со своими подписчиками в Instagram опубликовал видео, на котором режет этот овощ в очках для сноуборда.

"Блин, знаете, что? Я теперь всегда буду резать лук, вот так вот! Гениально", - сказал Пресняков.

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Никита Пресняков показал лайфхак / фото: скрин instagram.com/npresnyakov/

Видео записано в США, где сейчас живет Никита Пресняков. Отметим, осенью 2022 года после объявления частичной мобилизации он покинул страну страну-террориста Россию. Вместе с женой моделью Аленой Красновой музыкант перешел границу с Эстонией, а позднее уехал в США. Его супруга за границей ведет активную светскую жизнь, а Никита занимается музыкой и достаточно успешно.

Кто такой Никита Пресняков? Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

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Добавим, внук известной певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков, который уехал из России в Америку задумался о том, чтобы вернуться в страну-агрессора. Об этом лично рассказал внук Примадонны.

А также Никита Пресняков максимально быстро уехал в Литву, поскольку опасался, что его призовут в рамках мобилизации в путинскую армию.

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