После скандала с Орбакайте и Пугачевой: Никита Пресняков вышел на связь

Внук легендарной певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков показал лайфхак, как резать лук, чтобы не шли слезы.
Никита поделился со своими подписчиками в Instagram опубликовал видео, на котором режет этот овощ в очках для сноуборда.
"Блин, знаете, что? Я теперь всегда буду резать лук, вот так вот! Гениально", - сказал Пресняков.
Видео записано в США, где сейчас живет Никита Пресняков. Отметим, осенью 2022 года после объявления частичной мобилизации он покинул страну страну-террориста Россию. Вместе с женой моделью Аленой Красновой музыкант перешел границу с Эстонией, а позднее уехал в США. Его супруга за границей ведет активную светскую жизнь, а Никита занимается музыкой и достаточно успешно.
Кто такой Никита Пресняков?
Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.
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Добавим, внук известной певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков, который уехал из России в Америку задумался о том, чтобы вернуться в страну-агрессора. Об этом лично рассказал внук Примадонны.
А также Никита Пресняков максимально быстро уехал в Литву, поскольку опасался, что его призовут в рамках мобилизации в путинскую армию.
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