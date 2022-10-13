Сбежавший от "могилизации" внук Пугачевой оставил жену в России - СМИ

Алла Пугачева и Никита Пресняков с женой / УНИАН и Instagram

31-летний Никита Пресняков, старший внук легендарной певицы Аллы Пугачевой, якобы уехал из России, оставив в стране-агрессоре свою жена Алену Краснову. Об этом сообщает портал Starhit.

Есть информация, что Пресняков максимально быстро уехал в Литву, поскольку опасался, что его призовут в рамках мобилизации в русскую оккупационную армию, которая напала на Украину.

Сама Краснова тоже хранит тем молчание по поводу местонахождения своего мужа. Недавно она посетила вечеринку своей подруги-фотографа в Подмосковье.

Никите Преснякову 31 год. Он родился в браке дочери Пугачевой Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего.

С Аленой Красновой Пресняков-внук вступил в брак в июле 2017 года.

Напомним, что ранее в Сети появлялись несколько иные слухи о мобилизации Преснякова. Его якобы забирали в военкомат прямо с репетиции в Московском Губернском театре. Позднее эту информацию опроверг и он сам, и пресс-служба театра.

К слову, отец Никиты, певец Владимир Пресняков, ранее признавался, что его присутствия в жизни сына было недостаточно. После развода Никита остался жить с мамой, Кристиной Орбакайте, которая тоже регулярно ездила по гастролям.

Напомним, ранее

Другие новости: