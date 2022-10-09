Дочь и внуки Пугачевой покинули Россию

Никита Пресняков / Instagram Алена Краснова

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, а также ее дочь - певица Кристина Орбакайте покинули Россию вслед за Примадонной и ее младшими детьми Лизой и Гарри.

"Он уехал в Америку еще две недели назад и всех этим, грубо говоря, подставил. Сорвал будущие спектакли, несколько концертов-заказников, запланированные съемки. Заменить Никиту в театре проблематично, так как у него главная роль в спектакле, сложно взять и сходу ввести нового исполнителя", — рассказали российскому изданию "СтарХит" источники.

Кроме того, стало известно и об отъезде в США матери Никиты — Кристины Орбакайте. Считается, что именно поэтому она пропустила похороны старого товарища Бориса Моисеева. Однако артистка планирует в ближайшее время прилететь в Москву. О планах же Преснякова пока неизвестно.

"Орбакайте сейчас тоже в Америке, куда летает регулярно, так как там находятся дочь Клавдия и муж. Должна была недавно вернуться, но решила сделать это позже, так как у нее отменился спектакль 11 октября в театре "Современник", в котором она играет с Кириллом Сафоновым. По слухам, актер улетел в Израиль", — сообщили изданию знакомые с ситуацией источники.

Напомним, ранее певец Владимир Пресняков признался, что его присутствия в жизни сын было недостаточно. После развода Никита остался жить с мамой, которая тоже регулярно ездила по гастролям.

Помогала и звездная бабушка - Алла Пугачева принимала большое участие в воспитании первого внука и сделала для него очень много.

"Переживаю, что не дал Никите воспитания такого, которого даю сейчас младшим детям. Меня не было тогда, когда я был ему нужен. Буду замаливать эти грехи, это моя большая оплошность. Нормальный папа всегда будет считать, что он виноват в этом", - рассказал Пресняков.

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