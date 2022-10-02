"Замаливаю грехи": Пресняков не уследил за внуком Пугачевой

Зять Аллы Пугачевой, певец Владимир Пресняков рассказал о наболевшем.
Певец Владимир Пресняков признался, что его присутствия в жизни сын было недостаточно. После развода Никита остался жить с мамой, которая тоже регулярно ездила по гастролям.
Помогала и звездная бабушка - Алла Пугачева принимала большое участие в воспитании первого внука и сделала для него очень много.
"Переживаю, что не дал Никите воспитания такого, которого даю сейчас младшим детям. Меня не было тогда, когда я был ему нужен. Буду замаливать эти грехи, это моя большая оплошность. Нормальный папа всегда будет считать, что он виноват в этом", - рассказал Пресняков.
Также он признался, что сейчас он, как только видит старшего сына, сразу же бежит к нему обниматься и общаться. Видятся они редко, поэтому на счету каждая минута. Сам же Никита философски относится к отсутствию отца в жизни — в детстве он много занимался, всегда мог спросить совета, а иногда даже и просил денег у папы.
Напомним, внуков певицы Аллы Пугачевой, которая забрала детей и спешно покинула Россию, грозятся отправить на фронт. С таким заявлением выступил российский депутат Роман Худяков. По его словам, подпадают под мобилизацию Никита Пресняков и Дени Байсаров.
Ранее певец Владимир Пресняков рассказал о своем первом сексуальном опыте. При чем сделал он это в интервью своей нынешней жене. 54-летний певец признался, что первый раз у него был в 14 лет да еще и не по его воле.
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