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"Замаливаю грехи": Пресняков не уследил за внуком Пугачевой

2 октября 2022, 10:19

Зять Аллы Пугачевой, певец Владимир Пресняков рассказал о наболевшем.

Пресняков
Пресняков не уследил за внуком Пугачевой/ скриншот

Певец Владимир Пресняков признался, что его присутствия в жизни сын было недостаточно. После развода Никита остался жить с мамой, которая тоже регулярно ездила по гастролям.

Помогала и звездная бабушка - Алла Пугачева принимала большое участие в воспитании первого внука и сделала для него очень много.

"Переживаю, что не дал Никите воспитания такого, которого даю сейчас младшим детям. Меня не было тогда, когда я был ему нужен. Буду замаливать эти грехи, это моя большая оплошность. Нормальный папа всегда будет считать, что он виноват в этом", - рассказал Пресняков.

Также он признался, что сейчас он, как только видит старшего сына, сразу же бежит к нему обниматься и общаться. Видятся они редко, поэтому на счету каждая минута. Сам же Никита философски относится к отсутствию отца в жизни — в детстве он много занимался, всегда мог спросить совета, а иногда даже и просил денег у папы.

Напомним, внуков певицы Аллы Пугачевой, которая забрала детей и спешно покинула Россию, грозятся отправить на фронт. С таким заявлением выступил российский депутат Роман Худяков. По его словам, подпадают под мобилизацию Никита Пресняков и Дени Байсаров.

Ранее певец Владимир Пресняков рассказал о своем первом сексуальном опыте. При чем сделал он это в интервью своей нынешней жене. 54-летний певец признался, что первый раз у него был в 14 лет да еще и не по его воле.

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Автор: Сергей Кущ
Владимир Пресняков Никита Пресняков
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