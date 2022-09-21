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"Когда у нее спал парик, я понял, что ей лет 100": Пресняков рассказал о связи с бабушкой

21 сентября 2022, 21:51

Бывший зять Аллы Пугачевой Владимир Пресняков поделился интимными подробностями своей жизни.

Владимир Пресняков
Пресняков рассказал о связи с бабушкой / скриншот

Певец Владимир Пресняков рассказал о своем первом сексуальном опыте. При чем сделал он это в интервью своей нынешней жене.

В эфире Youtube-канала "Ваша Наташа" 54-летний певец признался, что первый раз у него был в 14 лет да еще и не по его воле.

"Я очень рано стал мужчиной, ты знаешь об этом. Мой опыт был очень жутким и сложным. И, конечно, я сделаю все, чтобы наши дети правильно вели себя в этом отношении. Тяжело было то, что в первый момент у нее спал парик, у моей первой женщины. Вот когда спал парик, я понял, что ей лет 100. Она была из доступных", - признался артист.

Ранее российский певец Владимир Пресняков выступил в поддержку бывшей тещи Аллу Пугачевой. Музыкант настаивает на том, что Примадонна сделала многое для страны, и призывает не писать про нее гадости, которые начали распространять после выпада пропагандистки Симоньян в адрес мужа Примадонны Максима Галкина.

Также мы писали, что супруга российского исполнителя Владимира Преснякова Наталья Подольская удивила своим изменившимся внешним видом. Многие поклонники не узнали певицу и решили, что теперь она не похожа сама на себя.

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Автор: Сергей Кущ
Владимир Пресняков
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