"Переборщила с ботоксом": жена Преснякова изменилась до неузнаваемости

Пресняков и Подольская продолжают посещать светские мероприятия / Instagram

Супруга российского исполнителя Владимира Преснякова Наталья Подольская удивила своим изменившимся внешним видом.

Так, по информации Телеграмм-канала "Звездач", Подольская появилась на одной из модных премий, но что-то пошло не так. Многие поклонники не узнали певицу и решили, что теперь она не похожа сама на себя.

Наталья Подольская, которую не узнали поклонники

Оказалось, что все дело в неудачной пластике. "Абсолютно точно была выполнена ринопластика, это легко понять если сравнить старые и новые фото. Форма носа сейчас стала более изящной и по размеру нос стал меньше — такого эффекта невозможно получить даже при сильном похудении. Также могу предположить, что Наталья переборщила с ботулотоксином, ботоксом, что дает эффект пластилиновой маски, мимика лишена естественности", — отметила пластический хирург Мария Беллини.

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Напомним, в течение нескольких десятилетий мировые исполнители поп-музыки, рока, а теперь и хип-хопа тайно прикарманивали огромные суммы, играя на корпоративных и частных вечеринках в Штатах. Тем не менее также оказалось, что как минимум с 2000-х аналогичная схема существует в России (или на зарубежной недвижимости, принадлежащей российским бизнесменам).