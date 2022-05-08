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"Представьте, сколько Алла сделала для России": Пресняков заступился за затравленную Пугачеву

8 мая 2022, 13:53

Легендарную певицу и ее мужа Максима Галкина сделали в РФ врагами народа.

Пресняков заступился за затравленную Пугачеву / соцсети

Российский певец Владимир Пресняков выступил в поддержку бывшей теще Аллу Пугачеву.

Музыкант настаивает на том, что Примадонна сделала многое для страны, и призывает не писать про нее гадости, которые начали распространять после выпада пропагандистки Симоньян в адрес мужа Примадонны Максима Галкина.

"Понимаете, сейчас началась какая-то охота на ведьм. Но вы только представьте, сколько Алла сделала для России. Это человек, это женщина, не забывайте об этом. У нас, конечно, любят крайности… Но не нужно каждые пять минут писать гадости, что она уехала и так далее", — сказал Владимир Пресняков пишет kp.ru.

Исполнитель также добавил, что людей, которым Пугачева "подарила любовь и многое дала в жизни", гораздо больше, чем тех, что сейчас глумятся.

Напомним пропагандистка Маргарита Симоньян начала возмущаться, что шоумен Максим Галкин начал говорить правду о вторжении России в Украину.

В эфире пропагандистского российского телеканала она назвала юмориста лицемером, предателем и высказалась о его личной жизни.

Читайте также"Несправедливо Галкина мочат": Собчак поблагодарила Киркорова за разнос пропагандистки Симоньян"Когда человек, о котором достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них любовь... Ну вы понимаете уровень этого лицемерия, вранья и вообще качества этого человека?", – заявила Симоньян.

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