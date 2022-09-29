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Внуков Пугачевой хотят забрать на войну после ее побега из РФ

29 сентября 2022, 18:11

В России уже хотят объявить родных Аллы Пугачевой в розыск.

пугачева, внуки
Внуков Пугачевой хотят забрать на войну после ее побега из РФ / скриншот

Внуков певицы Аллы Пугачевой, которая забрала детей и спешно покинула Россию, грозятся отправить на фронт.

С таким заявлением выступил российский депутат Роман Худяков. По его словам, подпадают под мобилизацию Никита Пресняков и Дени Байсаров.

"Оба внука Аллы Пугачевой подпадают под частичную мобилизацию. Сейчас такое время, когда должна закончиться элита. В современном российском обществе не место тем, кто критикует свою страну, когда она атакована коллективным Западом, тем, кто отправляет детей учиться за рубеж вместо того, чтобы поднимать престиж российских вузов. Такие семьи уже непонятно, к какой стране имеют отношение: живут в Лондонах и Нью-Йорках, навещая временами бабушку Аллу Пугачеву в России. Да и та тоже то в Израиле, то в Прибалтике, то вообще — в Майами", - заявил пропутинский депутат.

Также он напомнил, что 24-летний чеченский внук Пугачевой Дени может быть призван на службу, так как у него есть подходящая военно-учетная специальность — он окончил кадетский корпус, а также, по словам Худякова, хорошо стреляет из карабина и обучен рукопашному бою. Вот только о местоположении Байсарова сейчас мало что известно.

31-летний Никита Пресняков, по словам Худякова, "непонятно какой военно-учетной специальностью обладает", но рядовым под частичную мобилизацию тоже вполне подпадает. Депутат подчеркнул, что если потребуется, то военный комиссариат и в замок Пугачевой и Галкина наведается ради встречи с Пресняковым.

Напомним, ранее Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.

Также мы писали, что певица Лайма Вайкуле поддержала свою коллегу по сцене Аллу Пугачеву, которая обратилась к российским властям, попросив признать ее иностранным агентом.

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Автор: Сергей Кущ
мобилизация война в Украине Алла Пугачева
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