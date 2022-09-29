Достали все: Алла Пугачева забрала детей и уехала из России

Пугачева покинула РФ, так как заметили в аэропорту автомобиль Chevrolet Express.
Российская певица Алла Пугачева забрала детей и спешно покинула Россию.
Как сообщают Известия в своем Telegram, Алла Борисовна улетела якобы в Израиль из аэропорта Внуково.
Источник издания утверждает, что у нее нет обратного билета.
"Пугачева покинула страну, так как заметили в аэропорту автомобиль Chevrolet Express. Именно на нем артистка отвозила детей в школу 1 сентября", - пишут росСМИ.
С самого начала масштабного вторжения войск России в Украину Алла Пугачева покинула Россию вместе с семьей. Певица на протяжении нескольких месяцев проживала в Израиле, а после переехала в Латвию, где арендовала виллу. В августе она вернулась в Москву.
18 сентября Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за супругом, ведущим Максимом Галкиным, которого Минюст РФ включил в реестр физлиц-иностранных агентов.
На такое признание Пугачевой гневно отреагировали россияне и коллеги по шоу-бизнесу. Пугачева столкнулась с гневом и хейтом других.
Галкин стал иноагентом в РФ
Российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.
"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.
Незадолго до этого эпизода его супруга Алла Пугачева вернулась на родину. Одной из причин называют недвижимость, которой владеет звездное семейство.
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