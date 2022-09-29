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Достали все: Алла Пугачева забрала детей и уехала из России

29 сентября 2022, 15:51

Пугачева покинула РФ, так как заметили в аэропорту автомобиль Chevrolet Express.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / скриншот

Российская певица Алла Пугачева забрала детей и спешно покинула Россию.

Как сообщают Известия в своем Telegram, Алла Борисовна улетела якобы в Израиль из аэропорта Внуково.

Источник издания утверждает, что у нее нет обратного билета.

"Пугачева покинула страну, так как заметили в аэропорту автомобиль Chevrolet Express. Именно на нем артистка отвозила детей в школу 1 сентября", - пишут росСМИ.

Пугачева уехала из РФ

С самого начала масштабного вторжения войск России в Украину Алла Пугачева покинула Россию вместе с семьей. Певица на протяжении нескольких месяцев проживала в Израиле, а после переехала в Латвию, где арендовала виллу. В августе она вернулась в Москву.

18 сентября Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за супругом, ведущим Максимом Галкиным, которого Минюст РФ включил в реестр физлиц-иностранных агентов.

На такое признание Пугачевой гневно отреагировали россияне и коллеги по шоу-бизнесу. Пугачева столкнулась с гневом и хейтом других.

Пугачева

Галкин стал иноагентом в РФ

Российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.

Незадолго до этого эпизода его супруга Алла Пугачева вернулась на родину. Одной из причин называют недвижимость, которой владеет звездное семейство.

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