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Родина зовет: внук Пугачевой хочет в ближайшее время вернуться в Россию

Ангелина Подвысоцкая
11 апреля 2023, 21:40 обновлено 11 апреля, 21:52
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Никита Пресняков утверждает, что не получал американское гражданство.

Никита Пресняков
Никита Пресняков думает вернуться в Россию / instagram.com/npresnyakov

Внук известной певицы Аллы Пугачевой, который уехал из России в Америку задумался о том, чтобы вернуться в страну-агрессора. Об этом лично рассказал Никита Пресняков, сообщают росСМИ.

Сын Крестины Орбакайте говорит, что это может произойти даже в ближайшее время. Также он утверждает, что якобы не получал американское гражданство.

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"Это неправда, что я получил гражданство Америки. Есть мысли вернуться в Россию", - сказал Никита Пресняков.

Напомним, ранее российская певица и Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая не стала мириться с совестью и высказалась в отношении военного нападения страны-агрессора России на Украину, неожиданно обратилась к своему бывшему другу, композитору и "путинисту" Илье Резнику.

На своей странице в Instagram, Пугачева с долей грусти и разочарования, обратилась к поету: "Ну что, мой друг, "Еще не вечер". Все помню и ещё любя, сегодня же зажгу все свечи и помолюсь я за ТЕБЯ. С Юбилеем!" - написала она.

Отметим, что накануне Резник решил оборвать многолетнюю дружбу с Пугачевой. Так, близкие отношения Резник прекратил своей поддержкой и фанатичным одобрением войны в Украине, развязанной агрессором Россией.

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