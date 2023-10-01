"Я запараноил": внук Пугачевой испугался, что его хотят убить в США

У старшего внука советской легендарной эстрадной певицы Аллы Пугачевой – сына Кристины Орбакайте Никиты Преснякова – случилась панически-параноидальная атака в США. Об этом он сам рассказал на своей странице в соцсети Instagram.
Пресняков решил, что его хотят убить. К такому выводу он пришел, когда увидел на дверце своего авто резиновую утку ‒ причем, в известном смысле, в наряде легендарного суперзлодея из комиксов Джокера. Как позже выяснилось, артист просто не знал о невинной американской традиции – подкладывать такую игрушку владельцам водителям авто марки Jeep. Музыкант сперва решил, что это взрывное устройство.
"Я запараноил, сел со стороны соседней двери, резко дернул водительскую дверь, уточка улетела, а я удрал", – прокомментировал инцидент россиянин.
Пресняков признался, что регулярно страдает от паники и паранойи, с тех пор как переехал из России.
Напомним, ранее стало известно, что на Аллу Пугачеву в России завели дело. Примадонна якобы оказалась злостной неплательщицей коммунальных услуг, за что на нее даже подали в суд.
Также комик высмеял музыкального критика "отСоседова", который долгие годы работал в Украине, а теперь стал одним из самых преданных рупоров кремля и распространяет роспропаганду.
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